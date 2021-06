Rasende Bellingham stormet inn på trenerens kontor: – Trodde han skulle gi meg juling

Se England - Tyskland tirsdag fra kl. 17.15 på TV 2 og Play.

I en alder av 17 år og 349 dager ble Jude Bellingham tidenes yngste engelske spiller i et EM- eller VM-sluttspill da han ble byttet inn mot Kroatia 13. juni. Den 186 centimeter høye midtbaneeleganten erstattet kaptein Harry Kane med sju minutter igjen på klokka, til øredøvende jubel fra 22.500 frammøtte på Wembley.

For alle som satt på Englands nasjonalarena var dette et historisk øyeblikk. For tenåringen fra Stourbridge var det en ny dag på jobben. Og en ny rekord i samlingen.

– Folkene som kjenner ham har nesten blitt litt nummen av det hele, for det er nye rekorder hele tiden. Han bryr seg ikke om alt bråket, han følger ikke med på det. Man vil jo tro at det må påvirke han på et eller annet tidspunkt, for nå vet alle hvem han er, men for øyeblikket virker han helt avslappet.

Ordene tilhører Birminghams akademisjef, Mike Dodds. Dodds har vært u-lagstrener og akademisjef i klubben de siste 13 årene. Han møter TV 2 noen dager etter 17-åringens historiske bragd, for å fortelle om spilleren han tror vil omtales som verdens beste i løpet av de kommende årene.

– Bevisene er der, det er bare å se på rekordene. Han er knapt 18 år og han vil bare bli bedre. Han vil heller ikke tillate seg å hvile på laurbærene, og jeg tror det er noe av det viktigste for en topp, topp spiller, sier Dodds.

Trente med førstelaget som 14-åring

Jude Bellinghams historie starter den lille markedsbyen Stourbridge, en knapp halvtime vest for Birmingham. En junidag i 2003 blir ekteparet Mark og Denise Bellingham foreldre for første gang. Sju år senere blir de invitert til Championship-klubben Birmingham sitt treningsanlegg i Kings Norton. Den invitasjonen skulle vise seg å bli starten på en helt spesiell reise.

– Jeg var faktisk tilstede da han hadde sin første treningsøkt. Han var akkurat som de andre guttungene. Misforstå meg rett, han var god, men om du hadde sagt til meg på den tiden at han skal spille EM som 17-åring ville jeg sett rart på deg, ler Dodds.

AKADEMISJEF: Birminghams akademisjef Mike Dodds har trent Jude Bellingham siden han var sju år gammel. Foto: Olof Andersson

Men det skulle ikke gå mange årene før Dodds og resten av støtteapparatet i «The Blues» skjønte at Bellingham ikke var som alle andre.

– Jeg tror han var 14 år. Det var en søndag og førstelaget hadde en teknisk treningsøkt og de manglet noen spillere. Da tok de med han og noen andre unggutter. Jeg husker jeg så på treningsøkten og han var, selv på den alderen, helt upåvirket av omstendighetene. Det er unik kvalitet. Vi skjønte jo da at denne gutten har noe som er litt annerledes.

Gjennom hele sin reise i Birmingham spilte Bellingham konsekvent med gutter som var 2-3 år eldre enn han selv.

Dodds minnes spesielt en hendelse som oppsto da G16-laget spilte en treningsturnering i Spania. Den to år yngre Bellingham var selvfølgelig med på laget.

– Han bommet på et straffespark i semifinalen. Sett i ettertid var det en ubetydelig barneturnering, men der og da var det alt som betydde noe. Etter kampen stilte han seg opp midt i garderoben og sa: «jeg vil bare beklage til dere alle. Toppspillere bommer ikke straffespark i avgjørende situasjoner», sier Dodds, og fortsetter:

– Selv nå får jeg gåsehud når jeg tenker på det. For en 14-åring, å stå foran gutter som er flere år eldre enn deg å si noe sånt, det krever noe mer. Det var en sånn ting som fikk oss til å tenke at denne gutten er litt annerledes enn resten. Det glemmer jeg aldri.

– Trodde han skulle gi meg juling

Tilbake i Birmingham fortsatte Bellingham å utvikle seg i rekordfart og det ble kjapt klart at 14-åringen som spilte fast på G16-laget trengte nye utfordringer. Da ble A-laget guttungens treningsarena.

– Da seniorspillerne skjønte at de kunne stole på han, både teknisk, fysisk og mentalt, så hadde ikke alderen noe å si. Seniorspillerne tok vare på han. De visste at han bare var en guttunge, men han vant deres tillit på rekordtid, erindrer Dodds.

RASEND BELLINGHAM: Det var i dette kontorlokalet en Mike Dodds måtte roe ned en rasende Bellingham for noen år siden. Foto: Olof Andersson

Men perfeksjonisten Bellingham var ikke fornøyd med å «bare trene» med seniorlaget, noe som kom tydelig fram i en intern treningskamp i 2018. For da den da 16 år gamle Bellingham ble byttet ut etter 60 minutter med begrunnelsen «du er ung og må ta det litt med ro», gikk det en kule varmt for tenåringen.

– Han var helt rasende. Han kom han inn på kontoret mitt, og jeg trodde han skulle gi meg juling, for han var så opprørt. Jeg glemmer aldri den samtalen. Han var rasende over at folk brukte alderen hans som en unnskyldning, isteden for å dømme han ut ifra prestasjonene på banen. Han hadde en irriterende utålmodighet. Jeg husker at jeg sa at «du har akkurat blitt ferdig med skolen, du må slappe av litt». Da svarte han bare at jeg aldri skulle be han slappe av, ler Dodds.

Rekordknuser

For det var tydelig at Bellingham ikke hadde noen planer om å slappe av, og det skulle betale seg. Den 6. august 2019 ble han nemlig den yngste spilleren som noen gang hadde spilt på Birminghams førstelag, da han var i startoppstillingen til møte med Portsmouth i ligacupens første runde i en alder av 16 år og 38 dager.

Med det slo han en 59 år gammel klubbrekord, satt av klubblegenden Trevor Francis i 1970. Og som om ikke det var nok - unggutten ble like gjerne kåret til banens beste i lokalavisa Birmingham Mail - og siden så han seg aldri tilbake.

HYLLEST: Dette maleriet av Bellingham ved Birminghams hjemmebane St. Andrews viser tydelig hva unggutten betyr for menneskene i og rundt klubben. Foto: Olof Andersson

Knapt tre uker senere kom debuten i Championship og i sin første hjemmekamp mot Stoke City 31. august ble han klubbens yngste målscorer gjennom tidene, da han scoret ett av målene i Birminghams 2-1 seier, 16 år og 63 dager gammel.

– Fra han var 16 år og til han dro til Borussia Dortmund tror jeg han spilte 45-46 kamper. Det er nesten uhørt og helt utrolig. Alle som kjenner til Championship vet at det er nådeløst og brutalt, og at han spilte så mange kamper sier alt om hvor god han er. Han har gjort det samme i Bundesliga også. Jeg tror han har over 80 proffkamper nå og han er fortsatt ikke 18 år. Det er nesten skremmende å tenke på det. Han er bare et barn, sier Dodds.

Etter gjennombruddssesongen i 19/20 forsto Dodds og resten av trenerapparatet i Birmingham at gutten som ble kåret til sesongens unge spiller i Championship, var i ferd med å vokse fra klubben.

På vårparten i 2020 fikk klubben besøk av talentspeidere fra alle de største klubbene i Europa og 20. juli samme år var en overgang et faktum. Valget falt på Borussia Dortmund og med en prislapp på over 300 millioner kroner ble Bellingham den dyreste 17-åringen i fotballhistorien.

– Han kunne reist for én tiendedel av prisen klubben fikk for han, men han var opptatt av å gjøre det beste for klubben. Han kunne gått til Premier League, men han og familien bestemte seg for å dra til Tyskland. Det sier litt når de velger å gjøre det midt i en pandemi, og det handler om at det var det riktige å gjøre for hans karriere og utvikling, forklarer Dodds.

Fredet draktnummeret

Som en siste hyllest før han forlot Birmingham, bestemte klubben seg for å frede Bellinghams draktnummer, 22, et nummer som ifølge Dodds har hatt en helt spesiell betydning for ungguttens reise.

– Det skapte litt debatt, men folk må forstå at Jude hadde vært her elleve år da han dro. Tallet 22 var unikt for Jude. Da han kom inn i klubben ville han være en tier, men vi sa til ham at vi trodde at han kunne være en 22-er. Vi forklarte han at vi trodde at han kunne være en sittende midtbanespiller, altså en firer, en indreløper eller 8-er og en tier, forklarer Dodds, og legger til:

– Tallet 22 har en mening for ham, og klubben vil anerkjenne at det nummeret har vært så viktig for ham. For Jude, akademiet og klubben så representerer tallet 22 mange, mange år med utvikling.

22 var også draktnummeret Bellingham valgte da han kom inn i Borussia Dortmund, og også i Tyskland har kombinasjonen Bellingham og «22» vært en rekordgarantist.

I debuten mot MSV Duisburg i den tyske cupen i 2019 ble han den yngste målscoreren i Dortmunds historie, og i oktober samme år ble han den yngste engelske spilleren i Champions League-historien da han var i startoppstillingen borte mot Lazio i gruppespillet, 17 år og 113 dager gammel.

Totalt ble det 45 kamper og fire scoringer i alle turneringer i debutsesongen i gult og svart, og fortsatt har ikke Bellingham fylt 18 år.

Bursdag og åttedelsfinale

På knappe tre år har Bellingham gått fra å være en «vanlig tenåring» til å bli en av fotball-Europas mest omtalte tenåringer. Tirsdag kan han, på sin 18-årsdag, skyte England et steg nærmere EM-drømmen.

– Jeg tror han kan være forskjellen mot Tyskland, men det er fordi jeg er partisk, men jeg vet hvor god han er. Jude tilbyr noe annet, fordi han er så komplett som fotballspiller. Han kan utføre defensive oppgaver, han kan bringe inn energi og han kan være skapende offensivt. Han tilbyr taktisk fleksibilitet. Jeg skal ikke fortelle landslagstreneren hva han skal gjøre, fordi han er langt mer kvalifisert enn det jeg er, men personlig ville jeg ha valgt han, smiler Dodds.

Bellingham, som ble den tredje yngste spilleren som noen ganger har spilt for Englands førstelag da han ble byttet inn i en vennskapskamp mot Irland i november, står så langt med to innhopp i sommerens EM-sluttspill. Dodds tror uansett ikke det er lenge til sin tidligere elev er klar for større oppgaver.

– Jeg støtter han i alt. Han er bunnsolid mentalt og han overkommer alle utfordringene som kommer mot ham. Jeg vil ikke legge press på han, men han gjør det selv med måten han spiller på. Jeg tror han vil være Englands førstevalg på midtbanen de neste 10-15 årene, avslutter Dodds.