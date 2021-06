– Vi bare håper det ikke må avgjøres ved straffesparkkonkurranse

Phil Foden ble født fire år etter at England-sjef Gareth Southgate ble den store synderen mot Tyskland i EM på hjemmebane i 1996. Nå håper Foden historien ikke gjentar seg.

– Vi liker Wembley og vi liker å dra til England, sier Tyskland-legende Lothar Matthäus med et smil til The Guardian.

Smilet er ikke tilfeldig. Smilet beskriver følelsen tyskere får når de hører ordene England og Wembley.

For engelskmennene er smil det siste de knytter til kombinasjonen av ordene mesterskap og Tyskland.

De to straffesparkkonkurransene fra 1990 og 1996 har fulgt landslaget som et spøkelse siden, og er fortsatt blant de mørkeste kapitlene i engelsk fotballhistorie.

I 1990 var det Paul Ince og David Batty som ble synderne. I 1996 var det Englands nåværende sjef Gareth Southgate som sviktet fra straffemerket.

– Dersom kampen går til straffesparkkonkurranse er vi favoritter. Da starter spillerne å tenke tilbake på hva som har skjedd de siste 40 årene. 1990 og 1996... Det er et stort press på de engelske spillerne. Hver eneste dag opp til kampen leser de om straffespark-historikken i de engelske avisene. England har sjansen de første 120 minuttene. Dersom de ikke har avgjort kampen før det, da er Tyskland favoritter, sier Matthäus.

Southgate snakket om straffer på Englands første møte

Store deler av Englands tropp var ikke født da England røk ut mot Tyskland to ganger på 90-tallet. Men som engelsk landslagsspiller er det umulig å ikke bli påvirket om kampen skulle gå helt til straffesparkkonkurranse.

– For å være helt ærlig, så har vi trent på straffer etter noen av treningene. Vi bare håper at det ikke må avgjøres ved straffesparkkonkurranse, sier Phil Foden i et intervju med Uefa.

BRUTALT: Gareth Southgate var eneste spiller som bommet på straffespark i semifinalen i 1996-EM. Foto: Lynne Sladky

Det er 25 år siden Gareth Southgate bommet fra straffemerket mot Tyskland. Det første han gjorde da England-troppen møtte til EM-samlingen var å rippe opp i gamle sår og snakke med spillerne om det.

– Det var tema allerede i det første møtet vårt. Gareth viste oss klipp fra tidligere straffesparkkonkurranser, og har snakket mye om det siden. Det er fint å høre hans erfaring og det han selv måtte gå igjennom etter at han bommet, sa Kalvin Phillips til Talksport tidligere i mesterskapet.

Phil Foden ble født fire år etter Southgates straffebom. Men Manchester City-stjernen er ikke i tvil. Dersom kampen går til straffesparkkonkurranse, da melder han seg til tjeneste.

– Definitivt. Dersom jeg er på banen når de skal tas, hvorfor ikke?