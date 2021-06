Van der Poel oppløst i tårer etter eventyrlig Tour de France-triumf

Se avslutningen i videovinduet øverst!

Mathieu van der Poel skuffet på åpningsetappen av Tour de France-debuten, men det nederlandske sykkelfenomenet fikk sin revansj til Mûr-de-Bretagne.

Van der Poel vant etappen på overlegent vis og tok den gule ledertrøyen til Julian Alaphilippe. Van der Poel har åtte sekunder ned til franskmannen.

– Hvilket comeback, hvilken revansj, utbrøt TV 2-kommentator Christian Paasche.

– Spektakulært, det er uttrykket vi bruker om ham. Han er et beist. Enkelt og greit. Han er et dyr av en idrettsmann. Han kan vinne alt som er på to hjul, fulgte TV 2s sykkelekspert Kaggestad opp.

Oppløst i tårer – hedret bestefaren

Da van der Poel krysset målstreken, pekte han mot himmelen for å hedre sin avdøde farfar, den franske sykkellegenden Raymond Poulidor.

I intervjusonen i etterkant var 26-åringen oppløst i tårer.

– Jeg tenkte selvfølgelig på bestefaren min, sa en gråtkvalt van der Poel.

OPPLØST I TÅRER: Følelsene tok overhånd etter Tour de France-triumfen. Foto: TV 2

– Det betyr mye. Forestill deg hvor stolt han hadde vært hvis han var her, sa van der Poel etter at han hadde fått på seg den gule trøyen.

I seiersintervjuet slet en følelsesladet 26-åring med å finne ordene.

– Jeg gamblet litt. Jeg visste at jeg trengte bonussekundene hvis jeg skulle få trøyen. Det var den siste muligheten for det. Det er utrolig, sier van der Poel.

Van der Poel tok åtte bonussekunder første gang opp Mûr-de-Bretagne.

– Han var den sterkeste. Han kjørte fra alle de andre to ganger. Det er en fortjent gul trøye. Det er hva bestefaren aldri hadde. Poulidor har alltid vært her. Det er dessverre bare kort tid siden han gikk bort. Det er veldig synd han ikke fikk oppleve det. Kanskje sitter han der oppe og ser på, sier TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen.

– Jeg tenkte han var litt overmodig. Han ble hentet igjen, men så klarte han det i andrerunden og. Han var i en egen divisjon her, sier Lauritzen.

Klinte til opp Mûr-de-Bretagne

Edward Theuns (Trek-Segafredo), Anthony Perez (Cofidis), Ide Schelling (Bora-hansgrohe), Jonas Koch (Intermarché-Wanty-Gobert), Simon Clarke (Qhubeka-NextHash) og Jérémy Cabot (TotalEnergies) som dannet bruddet som fikk gå tidlig på etappen, men hovedfeltet hadde kontroll.

Ut av seksmannsbruddet gikk Theuns og Cabot, men de fikk ikke et større forsprang enn at hovedfeltet slukte dem lett da tiden var inne, for bruddfesten var over tidlig på fjerdekategoristigningen med snaut tjue kilometer igjen.

Tour de France-debutant Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) klinte til på første tur opp Mûr-de-Bretagne og tok de åtte bonussekundene på toppen. Bak spurtet Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) og Primoz Roglic (Jumbo-Visma) til henholdsvis fem og to bonussekunder. Så samlet det seg igjen.

Andre gang opp Mûr-de-Bretagne gikk van der Poel til igjen med om lag 700 meter igjen til mål. Ingen klarte å følge denne gangen heller. Dermed kunne van der Poel ta seg tid til å peke mot himmelen og bestefar ved målgang.