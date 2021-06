Tre remis for Carlsen: – Den tøffeste dagen ble ikke den verste

Magnus Carlsen møtte Levon Aronian, Anish Giri, Jan-Krzysztof Duda, Daniil Dubov og Vladislav Artemjev i de neste rundene i Champions Chess Tour 7 søndag.

Søndagens runder endte med nederlag i sin første kamp for dagen mot Aronian, to remis på rad, før Carlsen slo til med seier over Dubov i runde ni og nok en remis mot Artemjev. Turneringen avgjøres mandag, og da har Carlsen adskillig lettere motstand. Han ligger på en fjerdeplass i sammendraget med seks poeng etter ti runder. Aronian leder med sju poeng.

– Det var på en måte ålreit, det var den tøffeste dagen, så sånn sett ble det ikke den verste dagen, sa Magnus Carlsen til TV 2 etter søndagens fem runder.

– Hva kan du si om tapet mot Levon Aronian?

– Jo, det var et interessant konsept han kom opp med. Han spilte veldig bra og det var en fortjent seier for ham, svarte Carlsen.

Han har tro på at turneringsseieren kan sikres mandag.

– Det blir interessant. På papiret er det i utgangspunktet fire partier jeg har veldig gode sjanser til å vinne. 4,5 poeng er innen rekkevidde, selv om det er sannsynlig at jeg får mindre enn det. Det er imidlertid en mulighet sånn jeg ser det. 4,5 poeng vil holde til seier, ja, mente han.

Ekspertene var aldri i tvil om at nordmannen ville reise seg etter tapet i første kamp.

– Jeg var aldri bekymret for Carlsen, han har en enklere dag på mandag og Carlsens mål og håp om å vinne Champions Chess Tour lever fremdeles, poengterte TV 2-ekspert Jon Ludvig Hammer.

– Selv om vi synes Magnus burde hatt flere poeng, men dagen på mandag er dagen for akkurat det. Han kan ta fire poeng og skyte opp til førsteplass, poengterte han.

Åpnet med tap

Carlsen fikk en god åpning og hadde lenge overtaket mot Aronian i runde seks og sin første duell for dagen. Men Aronian kom sterkt tilbake og skapte trøbbel for den vanligvis så seierssikre nordmannen.

Akkurat som på lørdag måtte Carlsen tåle tap i sin første kamp for dagen.

– Han slo Magnus på noe Magnus Carlsen er den fremste i verden på, poengterte Jon Ludvig Hammer etter å ha sett Aronian slå Carlsen i runde seks.

Oppgjøret mot Anish Giri i runde sju ble en thriller. Carlsen, i hvitt, slet lenge og duellen vippet lenge begge veier. Det hele endte i en komplisert stilling, og til slutt ble det remis da Carlsen kun hadde dronningen sin igjen på brettet. Giri på sin side ofret på sensasjonelt vis sin dronning tidligere i partiet.

– Magnus virket rett og slett dårlig forberedt. Det spillet Giri viste hadde fortjent en seier. Men om Carlsen hadde tapt, så hadde to strake tap på starten av dagen vært en katastrofe for ham, mente Hammer.

Jan-Krzysztof Duda ventet i runde åtte for Carlsen. Duda hadde slitt litt tidligere i turneringen, og dermed var det ingenting som ikke skulle tilsi at dette bli en grei match for verdensmesteren.

Men det hele endte med nok en remis, et resultat begge tilsynelatende så ut til å være fornøyd med.

– Magnus var nok fornøyd med remis med svarte brikker, men samtidig var det nok ikke dette resultatet han ønsket seg på veien mot en ny turneringsseier, poengterte Hammer.

Sterk seier

Nest siste motstander for dagen var russeren Daniil Dubov i runde åtte for Carlsens del. Etter to remis på rad, viste Carlsen seg fra sin sterkeste og tok en enkel seier med hvite brikker. Han hadde full kontroll over partiet fra start til slutt.

– Et meget godt parti, konkluderte Hammer om Carlsens innsats.

Den siste motstanderen for dagen før mandagens avgjørende runder var nok en russer. Vladislav Artemjev var mannen som skulle prøve å tukte Carlsen.

Etter en god start for Carlsen, så endte kampen med remis - den tredje for dagen.

Turneringen fortsetter for Carlsen med fem nye partier mandag. Da venter langt enklere motstand enn søndagens stjernerekke.