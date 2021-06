Andrea (16) sitt vitnemål hylles: – Ikke bare sekserelever som fortjener skryt

Andrea har et vitnemål utenom det vanlige. Foreldrene delte det på Facebook, for å vise at livet er mer enn bare gode prestasjoner. Nå går innlegget viralt.

– I disse «vitnemålstider» husk at livet er mer enn bare karakter! skriver Britt Margun Hustveit på sin Facebook-side under et bilde av datteren Andrea sitt vitnemål.

Vitnemålet ser ikke ut som alle andre vitnemål fordi Andrea er fritatt for karakter i alle fag.

– Selv om vitnemålet ikke er fylt opp av femmere og seksere, vet Andrea mer enn andre hva hardt arbeid betyr, skriver moren.

Fritatt for karakter i alle fag

Andrea (16) er multifunksjonshemmet og 100 prosent pleietrengende.

Til TV 2 sier foreldrene at de ofte tenker på hvor slitsomt det må være for henne å bare komme seg gjennom hverdagen, med de utfordringene den kan by på.

De ville dele Andreas vitnemål og en tekst som beskriver hennes situasjon, for å vise at alle har sine utfordringer.

– Hun kjemper kamper hver dag som er mye tøffere enn å lese to kapitler i naturfagsboken, skriver mor Britt Margun Hustveit.

FRITATT: Vitnemålet til Andrea har ingen karakterer fordi hun er fritatt for alle fag. Moren mener dette viser vel så godt et eksempel på hardt arbeid. Foto: Privat

– Mye annet som fortjener skryt

– For all del, gode prestasjoner fortjener skryt, men det er så mange andre som også fortjener skryt, sier Hustveit.

Som lærer og mor har Hustveit lenge irritert seg over hvordan flere elever hylles for sine toppkarakterer.

– Hvert år smøres disse «superelevene» med 6 i snitt ut i media. Og de snakker om hardt arbeid. Men det er mange som jobber hardt.

– Kan ikke måles på karakterskala

Hustveit skriver at hun håper Andrea har vist sine medelever en annen side ved det å være menneske.

– Hun har bidratt på sin måte! Hun har vist at det er plass til alle, til tross for hvilke utfordringer man måtte ha. Gjennom 10 år på skolen har hun satt dype spor etter seg som ikke kan måles med en karakterskala på 1-6.

– Smilene hennes ville sprengt karakterskalaen, skriver hun.

Enorm respons

Innlegget hadde søndag fått hele 2900 likes og over 400 delinger på Facebook. Kommentarfeltet er fylt med gratulasjoner til Andrea.

– Har en sønn med samme vitnemål. Er kveldens stolteste mamma, og det han har gitt av seg selv kan ikke måles fra 1-6. Hurra for våre barn! står det i en av kommentarene.

– Vi mennesker er forskjellige noe det virkelig bør være rom for. Det å være et medmenneske og en venn betyr mer enn karakterer på vitnemålet, skriver en.

– Jeg jobber i videregående og synes det er viktig å få fram at vi trenger alle elevene uavhengig av karakterer, skriver en annen.

Hustveit sier responsen har vært utelukkende positiv, og litt større enn forventet.