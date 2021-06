Snart slipper disse karantene

Kiel-ferga går igjen til og fra Oslo, men med én stor begrensning. Ingen passasjerer får lov til å gå om bord i Tyskland, for da må hele mannskapet i karantene.

Konkurrentene har ikke hatt de samme restriksjonen, men nå skal det bli slutt på forskjellsbehandlingen.

En forskriftsendring gjør det nå mulig for Color Line å frakte passasjerer fra Tyskland og Danmark til Norge, uten at mannskapet må gå i karantene. Dermed kan turisttrafikken gjenopptas i sommer.

– Må teste seg ofte

– Nå vil mannskapet ombord på skip, bli som mannskapet om bord på fly. De slipper å gå i karantene, men de må teste seg ofte, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til TV 2.

Næringsministeren sier grunnlaget for endringen er at det ikke skal være forskjell på om man seiler under et norsk flagg, som Color Line, eller et utenlandsk flagg som konkurrentene gjør.

NÆRINGSMINISTER: Iselin Nybø kommer med gode nyheter til norske mannskap på skip. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– D-dag for oss

Dermed er fergeselskapet klar til å komme i gang turisttrafikken når regjeringen om en drøy uke opphever rådet om å unngå utenlandsreiser. Det er kommersiell direktør i Color Line, Frode Hansen, veldig fornøyd med.

– 5. juli er en D-dag for oss. Da forventer vi å ha normal trafikk.

Næringsministeren presiserer at de vanlige innreisereglene, fortsatt gjelder.

- Både det om man kommer fra et rødt land eller har koronapass. Dette er sånn som vi må følge med på, fordi det kommer til å endre seg litt over sommeren.