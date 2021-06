Hemmelige forsvarsdokumenter funnet på bussholdeplass i England

En ansatt meldte i forrige uke at han hadde mistet dokumentene, som blant annet omhandlet et britisk krigsskips tokt i Svartehavet.

Tirsdag meldte en tilfeldig person at han hadde kommet over 50 sider med søkkvåte klassifiserte dokumenter bak en bussholdeplass i Kent i Sør-England.

– Dette skulle ikke ha skjedd. Det var en korrekt melding om tapet, og en gransking er i gang, sier Brandon Lewis, som er minister for Nord-Irland, til Sky News.

I papirene ble den potensielle russiske reaksjonen på toktet utenfor Krim-halvøya denne uka drøftet, ifølge BBC.

Det var også dokumenter om britiske planer for videre tilstedeværelse i Afghanistan.

Russland opplyste onsdag at de skjøt varselskudd mot fartøyet etter det de kalte en krenkelse av russisk farvann. Storbritannia sier at skipet var på lovlig vei gjennom ukrainsk farvann, i henhold til folkeretten.

Papirene tyder på at Storbritannia var fullt klar over at toktet ville føre til en russisk reaksjon, men at en alternativ kurs kunne bli oppfattet av russerne som at «britene var skremt eller stakk av»