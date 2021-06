Stor oversikt: Dette avslører Solberg-regjeringens favorittverktøy

Politikere som skal vise handlekraft på et bestemt område har flere muligheter: De kan foreslå en reform, lage en utredning eller presentere en handlingsplan, en tiltaksplan eller et lovendringsforslag. Erna Solbergs regjering har gjennom sine åtte år i regjeringskontorene fått en ny favoritt. De lager «strategier. »

Og de lager mange av dem... Nærmere 140 nye «strategier» har sett dagens lys under Erna Solberg.

Sist i rekken er et besøk til Bø, der Rådebank-skuespillere og senkende biler ble bakteppet for fremleggelsen av en nye distriktsstrategier.

Norgesrekord?

TV 2 har gjennomgått pressemeldingene fra regjeringen de siste åtte årene på jakt etter nye strategier. Vi fant nesten 140 stykker. Noen er fornyet i flere omganger og noen er presentert og lansert flere ganger i litt ulik innpakning. Men at regjeringen har satt norgesrekord i strategiproduksjon er hevet over tvil. Fra Jens Stoltenbergs regjeringstid har vi funnet bare en liten håndfull strategier.

Statsministeren selv har ikke oversikt over hvor mange ulike strategier hennes regjering har presentert.

– Sikkert utrolig mange, for «strategier» ble det nye moteordet etter «handlingsplan,» sier statsministeren til TV 2.

– Må finne på noe nytt

Hun innrømmer at det har blitt litt mye.

– Jeg har sagt internt også at vi må finne noe nytt å kalle ting.

Statsministeren understreker at det ofte er krevende å få ulike etater, departementer og private organer til å spille sammen, og at en overordnet strategi kan være nyttig og nødvendig.

– En strategi er en måte å samle ulike aktører rundt, og klare å gå i riktig retning. Derfor er det viktig med strategier, for ellers så er du i hver sektor og snakker ikke godt nok sammen, Sier Solberg.

– Men blir det ikke mye ord og lite handling?

– Veldig mange av sakene som ligger i strategier kommer til Stortinget . Ta for eksempel strategien som er knyttet til lærere. Alle reformene og endringene har kommet i statsbudsjettet eller i lover. Men retningen er satt i en strategi i regjering, sier Erna Solberg.

Lar seg ikke imponere

Frp-leder Sylvi Listhaug, som selv var statsråd i flere departementer før Frp trakk seg ut av regjeringskontorene, lar seg ikke imponere av den lange listen over strategier fra Solbergs mannskap.

Listhaug lar seg ikke imponere av strategi-listen. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det viktigste er ikke strategier, men at man setter ned skatter og avgifter og faktisk tar konkrete grep for å få tjenestene til å fungere for folk.

– Litt mindre prat og litt mer handling?

– Ja, det er det folk egentlig ønsker. Det er i hvert fall det Frp jobber for å gi dem, sier Listhaug.

Se den fulle oversikten over alle strategiene regjeringen har lagt frem her: