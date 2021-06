Over 100 drept i Jemen

Kampene er et resultat av at houthi-opprørerne trappet opp sin offensiv for å ta Maarib, som er regjeringens siste brohode i nord.

Ifølge de offisielle tallene falt 29 regjeringssoldater og 82 opprørere i kampene fra torsdag til søndag.

Trass i at opprørerne angrep fra både nord, sør og vest, greide de ikke å slå seg gjennom regjeringens linjer.

Houthiene håper at deres forhandlingsposisjon blir bedre om de erobrer Maarib, men det er frykt for at kampene kan ende i en humanitær katastrofe.

Konflikten i Jemen startet i 2014 da houthiene tok hovedstaden Sana, noe som førte til den saudiarabisk-ledede intervensjonen for å støtte opp om regjeringen året etter.

Titusener av mennesker er drept i krigen, som ifølge FN har ført til verdens verste humanitære krise. Millioner av mennesker er på flukt, og mange er på randen av sult.