Hos Volvo handler veldig mye nå om elektrifisering. I fjor kom de med sin første elbil, XC40 Recarge P8. I år har den blitt fulgt opp av den litt mer sporty og couplignende C40 – for øvrig den første Volvoen som bare skal selges som elbil.

Men mye mer er på gang. Det er allerede kjent at tredje generasjon av den store SUV-en XC90 skal komme i elektrisk utgave, til neste år. Nå bekrefter Volvo også for første gang at familie-SUVen XC60 skal bli elbil.

Det skjer samtidig som Volvo går ut med nyheten om at de skal samarbeide med det svenske batteriselskapet Northvolt. Formålet er å utvikle og produsere mer bærekraftige batterier, skreddersydd for å drive neste generasjon helelektriske biler fra Volvo og Polestar.

En ny elbil hvert år

Den nye gigafabrikken, som er planlagt drevet av fornybar energi, forventes å ha rundt 3.000 ansatte. Plasseringen av det nye anlegget er ennå ikke bestemt. Den første bilen med battericeller utviklet gjennom joint venture-selskapet, vil være den elektriske etterfølgeren til Volvos mest solgte modell, som er nettopp XC60.

Erik Trosby er PR- og kommunikasjonssjef for Volvo Cars i Norge.

– XC60 har vært vår mest solgte bil de siste årene og en megasuksess her i Norge. At den vil få en helelektrisk etterfølger er veldig spennende for alle som er glade i Volvo. Volvo skal lansere en ny helelektrisk modell hvert år de neste fem årene, og med C40 og XC40 Recharge har vi fått en god start på denne reisen, sier Erik Trosby som er PR- og kommunikasjonssjef for Volvo i Norge.

XC60 har blitt ny i år – men det er ikke så lett å se

Størst på ladbare hybrider

Volvo var for øvrig en av de første bilprodusentene som gikk ut og erklærte at de ikke lenger ville satse på utvikling av nye dieselmotorer. Nå er det ladbare hybrider som står for størstedelen av salget. Men det er ikke veldig mange år til Volvo kun skal ha helelektriske biler:

– I 2030 skal Volvo være et rent elbilmerke og det kommer modeller i flere segmenter. Etterfølgeren til flaggskipet vårt, XC90, vises fram allerede neste år og med en etterfølger til XC60 også på trappene har norske kunder virkelig noe å glede seg til, sier Trosby.

Ny modell mer enn doblet XC60-salget i Norge

XC60 har vært en storselger for Volvo i mange år, det gjelder også det norske markedet. Derfor er det en viktig nyhet at den også skal komme som elbil.

Ledende i premiumsegmentet

I dag representerer batteriproduksjonen til Volvos helelektriske biler en stor del av det totale karbonutslippet til bilen. Ved å samarbeide med Northvolt og ved å produsere batterier i nærheten av produksjonsanleggene i Europa, ønsker Volvo å redusere miljøavtrykket som tilskrives batteriproduksjon.

Målet er ikke bare å bli en helelektrisk bilprodusent. Volvo går også ut med en ambisjon om bli ledende i premiumsegmentet innen elbil.

Flere detaljer om de teknologiske fremtidsplanene kan komme allerede denne uken. 30. juni arrangeres nemlig Volvo Cars Tech Moment. Vi i Broom deltar digitalt og skal naturligvis rapportere derfra.

