Depay slår tilbake: – De sa jeg floppet, men jeg kjører fremdeles Rolls Royce

Memphis Depay har scoret tre mål i gruppespillet i EM og har vært Nederlands store stjernespiller hittil i mesterskapet.

Men på grunn av sine mange litt omstridte uttalelser og privatliv, så har Depay måttet tåle mye kritikk. I en dokumentar vist på nederlandsk TV i forbindelse med åttedelsfinalen mot Tsjekkia, slår Depay tilbake mot kritikken han har fått.

– Jeg er vant med det. Jeg bor i et land der alle har en mening og en hensikt. Det har aldri vært enkelt for meg, det startet allerede da jeg var liten. Folk pleide å spørre «hvorfor ser du så sint ut». Min mamma forklarte dem at jeg ikke var sint, det er bare sånn jeg ser ut, uttaler han i dokumentaren, ifølge flere medier.

Det er spesielt en periode i sitt profesjonelle fotballiv den nå 27 år gamle stjernespilleren har måttet tåle mye kritikk for.

– De sier jeg floppet, men jeg kjører fremdeles Rolls Royce

Han ble hentet til Manchester United av sin landsmann Louis van Gaal i 2015, men tiden på Old Trafford gikk ikke som planlagt. På to sesonger scoret han kun sju mål på totalt 53 kamper, og fikk tyn både for sine prestasjoner på banen og for sin innstilling både på og utenfor banen.

– De sier jeg floppet i Manchester, men jeg kjører fremdeles Rolls Royce, dette er mitt liv, synger Depay i en rapsang han fremfører i dokumentaren.

I dokumentaren kommer det frem at han blant annet nektet å ta i mot tips av Wayne Rooney i sin tid på Old Trafford.

Manchester United-legenden skal ha forsøkt å få Depay til å forstå hvordan man burde oppføre seg i den engelske storklubben, men nederlenderen svarte med å møte opp til en reservelagskamp i sin svindyre Rolls Royce og cowboyhatt.

RÅD FRA ROONEY: Depay nektet å ta i mot råd fra Wayne Rooney i Manchester United. Det forteller han i en dokumentar som er sendt på nederlandsk TV. Foto: Scott Heppell

– Det skapte sorg og smerte

Depay åpner imidlertid opp om sin oppvekst, som fremdeles preger ham. Fotballstjernen vokste opp uten en tilstedeværende far i livet, noe som har satt dype spor.

– Det skapte stor sorg og smerte. Som barn ble han veldig sårbar, og han bygget opp en mur for omgivelsene rundt seg. Han følte seg tvunget til det, og følte han måtte være sterk. Verbalt har han ikke alltid vært den beste, men han ville aldri fremstå som svak, fordi han var redd for å bli såret, forteller Depays mamma Cora Schensema i dokumentaren.

Etter nedturen i Manchester United, har Memphis Depay virkelig slått tilbake med ballen i beina. Han fikk fart på karrieren i Lyon, og forrige uke ble storspillet for den franske klubben belønnet med en overgang til gigantklubben Barcelona. Kontrakten med Barcelona strekker seg ut sommeren 2023.

