Mann i underbukse prøvde å ri fra politiet på en ponni

En mann i Fredrikstad fikk en ellevill slutt på helgen, da han svært beruset løp på skinnegangen i bare underbuksa, og nesten ble påkjørt av toget.

Da politiet fikk kontroll på mannen var han i ferd med å forsøke å ri fra stedet på en ponni.

– Vi fikk inn melding klokka 9.15 om en tynnkledd mann som løp i skinnegangene i retning Onsøy i Fredrikstad, opplyser operasjonsleder Svein Walle i Øst politidistrikt.

Da politiet så kontaktet togleder for å stanse trafikken, fikk de beskjed om at de allerede hadde møtt på mannen - og at det nesten gikk galt, da et tog holdt på å kjøre på ham.

Politiet dro for å finne mannen, men den trusekledde Sarpsborg-mannens ferd var ikke over der.

– Mens vi var på vei fikk vi inn flere meldinger fra en gård i nærheten. Da hadde han først vært inne hos noen sauer og styret rundt. Da vi kom skulle han til å ri på en ponni, sier Walle.

Mannen i midten av 20-årene blir kjørt i drukkenskapsarrest, og kan vente en anmeldelse for ordensforstyrrelse.

– Det er bare flaks at det har gått bra, for toghendelsen var ganske skummel. Han har nok fått i seg for mye, tror jeg, sier operasjonslederen.