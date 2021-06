Over 30 varmegrader og tropenetter - sånn kan uken bli

For heldige østlendinger venter en knallstart på sommerferien.

Sommervarmen gir seg ikke med det første, og noen landsdeler får det hetere enn andre. Dersom du befinner deg i Sør-Norge den kommende uken, er det bare å finne frem badetøyet og solkremen.

Allerede fra mandag av er det meldt rundt 25 grader på Østlandet, og mot neste helg kan gradestokken bikke 30 varmegrader.

– Til uken som kommer er det en høytrykksrygg som vil dominere været over hele Sør-Norge. Det fortsetter med veldig mye fint og varmt vær, sier meteorolog i Storm, Lillian Bergheim.

Men, tirsdag er det også ventet et kraftig regnskyll enkelte steder på Østlandet.

Kan bli tropenatt

Meteorologen tror ikke på tropenatt i starten av uka, men med stadig varmere lufttemperaturer og varmere vann i sjøen, kan det skje inn mot neste helg.

– For å få tropenatt må man ofte ha hatt varmt vær en stund, så vannet også blir varmt. Når sjøen er rundt 20 grader får man ikke den samme avkjølingen, og det øker sannsynligheten for tropenetter, sier Bergheim.

Mot neste helg, når det er meldt 30 varmegrader enkelte steder på Østlandet, øker derfor sannsynligheten for tropenetter. Det vil si at temperaturen holder seg over 20 grader gjennom hele natta.

Delt i vest

Også indre strøk på Vestlandet kan vente seg temperaturer opp mot 30 varmegrader, mens Trøndelag ligger tett oppunder med rundt 25 grader mot helgen.

På vestlandskysten blir det noen grader kjøligere, med nordlig frisk bris i starten av uka. Kysten fra Vestlandet og i Trøndelag får mellom 15 og 20 grader. Ellers er varmen sikret for hele Sør-Norge med stadig høyere temperaturer utover uka.

Om man derimot ønsker seg kjøligere vær må man se nordover.

Kaldere i nord

– For Nord-Norge sin del er det ikke fullt så idyllisk. Der vil det bli mer grått og litt regn, sier Bergheim.

Også temperaturene er betydelig lavere, og vil ligge på rundt 10-15 grader første del av uken som kommer. Troms og Finnmark får lengre perioder med kuling i kystområdene.

Men mot slutten av uka ser det ut til at også nordlendingene får en liten smak på høytrykksbølgen som Øst-Norge nyter godt av kommende uke.

– Da blir det i alle fall opphold, og temperaturene stiger litt mot andre halvdel av uka som kommer. Det ser altså mer lovende ut for Nord-Norge sin del utover i uka, sier meteorologen.

Uavhengig av ukesstarten kan altså hele landet kan se frem til helgen, så fremt varselet holder seg.