Nå er promillekontrollene i gang. Nattens resultater vekker oppsikt

Ung i trafikken krever at det innføres promillegrense for el-sparkesykler. El-sparkesykkel-skader har skutt i været den siste tiden, spesielt på nattestid i forbindelse med alkohol.

– Ung i trafikken har lenge jobbet for en promillegrense på el-sparkesykkel. Det ville vært formålstjening, fordi vi ser at det er så mange alvorlige skader fra fyllekjøring, sier Henrik Pettersen Sunde, kommunikasjons- og samfunnskontakt for Ung i trafikken, til TV 2.

ENGASJERT: Henrik Pettersen Sunde fra Ung i trafikken og Christina Moe Gjerde fra Voi Technology holdt frivillig promillekontroll mot elsparkesyklister i Oslo. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Samme som på bil

– Hva bør grensen være på?

– Den bør være på 0,2. Det bør være tydelig standpunkt for å forhindre fyllekjøring.

Han viser til at Norge er det landet i verden med best trafikksikkerhet som følge av godt forebyggende arbeid, gode holdninger, samt strenge reguleringer og lover.

Å kategorisere el-sparkesykler som et kjøretøy med samme regelverk vil forhåpentligvis over tid ha stor forebyggende effekt på å få ned ulykker, påpeker Sunde.

– Det er flere som støtter oss på en promillegrense, blant annet politiet i Oslo og Trygg Trafikk.

Flere med høy promille

Lørdag kveld arrangerte Voi og Ung i trafikken promillekontroll for brukere i Oslo. Det var første gang konseptet med «promillepatrulje» ble prøvd ut. Flere av de kjørende ble bedt om å gå av el-sparkesyklene.

- Det høyeste vi målte var 1,7 i promille, men det var også utslag som var høyere enn hva målerne våre tok. Over halvparten av de vi testet hadde over 0,4 i promille, sier Christina Moe Gjerde, norgessjef i Voi.

Hun sier at kontrollen hadde stor effekt og at de nå skal vurdere en slik patrulje som en fast ordning. Hun mener det trengs mer bevisstgjøring rundt ruspåvirket kjøring med el-sparkesykler, og økt kontrollering.

STRØDD: Det ligger mange el-sparkesykler rundt i Oslo på kveldene. Her fra på St. Hanshaugen natt til søndag. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Hvis det ikke kommer på plass økt politikontroll, så må vi ha en slik patrulje.

Politiet i Oslo svarer med at der hvor de avdekker promille ved kjøring av el-sparkesykkel, vil det bli straffeforfulgt på lik linje som med andre kjøretøy.

– Vi jobber hele tiden med å bli bedre på å avdekke og følge opp disse hendelsene, sier operasjonsleder Tor Guldbrandsen i Oslo politidistrikt til TV 2.

Lover innstramminger

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) er ikke fornøyd med at over halvparten av de testede kjørte med promille lørdag kveld.

– Det er svært bekymringsfullt. Regelverket i dag er veldig tydelig, er du beruset så har du ingenting å gjøre på en sparkesykkel.

Hareide forteller at antall skadede på sparkesykkel de siste ukene, gjør at de nå er i gang med lovarbeidet for å innføre en promillegrense.

– Det er bra at politiet og Statens Vegvesen har begynt med promillekontroller. Og regjeringen jobber nå for å få et enda tydeligere regelverk knyttet til promille.