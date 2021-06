Fotballryktene: – Liverpool har tatt kontakt med PSG om å kjøpe Mbappé

Liverpool har tatt kontakt med PSG, og sendt en offisiell forespørsel om tilgjengeligheten til Kylian Mbappé. Liverpool har gjort det klart overfor PSG at de er interessert i å kjøpe 22-åringen dersom klubben er villig til å selge, melder Marca. Franskmannen er også sterk ønsket av Real Madrid. Mbappés kontrakt med PSG går ut sommeren 2022.

Inter Milans stjernespiss Romelu Lukaku utelukker en retur til Premier League, men står høyt oppe på ønskelisten til Bayern München. Den tyske storklubben vil ha Lukaku som erstatter for toppscorer Robert Lewandowski, ifølge Mirror Online.

Tottenham er i samtaler om å kjøpe den 22 år gamle japanske forsvarsspilleren Takehiro Tomiyasu fra Bologna. Prislappen blir trolig rundt 175 mill. norske kroner, skal en tro Mail on Sunday.

Jadon Sancho vil få en ukelønn på 2,9 millioner kroner når han fullfører overgangen fra Dortmund til Manchester United. Det er det dobbelte av hva han tjener i Borussia Dortmund, melder Star Sunday.

Manchester Citys håper fremdeles at Tottenham vil godta Raheem Sterling som en del av overgangsavtalen for å sikre seg Harry Kane. Mye tyder på at Kane kommer til å ende opp i Manchester City, ettersom 27-åringen vil til en klubb som vinner titler, melder Sunday Mirror.

Manchester United er på jakt etter Rennes franske U21-landslagsspiller Eduardo Camavinga. Men 18-åringen står også høyt på ønskelisten til klubber som Arsenal, Real Madrid og Paris St-Germain. Det skriver Mail on Sunday.

Dortmund vil hente PSV Eindhovens angriper Donyell Malen som erstatter for Sancho, som kommer til å bli presentert som Manchester United-spiller i løpet av den nærmeste fremtid, melder Sunday Mirror.

Manchester Citys manager Pep Guardiola har gjort det klart at han vil signere Chelseas og Englands vingback Reece James, ifølge The Athletic.

Barcelonas playmaker Philippe Coutinho drømmer om en retur til Liverpool, men Anfield-klubben har ingen planer om å hente 29-åringen tilbake. Mye tyder derfor på at Coutinho ender opp i enten Inter Milan eller Leicester, som trenes av hans tidligere manager Brendan Rodgers. Det melder spanske Sport.

Aston Villa vil legge inn et bud på 450 millioner kroner for Chelseas Tammy Abraham, som scoret 26 mål på 40 kamper på sitt låneopphold på Villa Park i 2018-2019-sesongen. Det skriver Sunday Mirror.

Real Madrids manager Carlo Ancelotti vil hente Manchester Uniteds back Diogo Dalot, melder Correio de Manha. 22-åringen var forrige sesong på utlån i AC Milan

AC Milan på sin side vil hente tre Chelsea-spillere. Hakim Ziyech, Olivier Giroud og Tiemoue Bakayoko er alle ønsket av Serie A-gignaten, melder Gianluca di Marzio.