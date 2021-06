Flere kirker nedbrent i urfolksområder

Lørdag morgen brant to kirker med mindre enn en times mellomrom i to separate urfolksområder i provinsen British Columbia.

– Begge kirkene er ødelagt. Myndighetene anser begge brannene som mistenksomme, og forsøker å finne ut om det er noen mulig tilknytning til kirkebrannene i Penticton og Oliver 21. juni, sa politibetjenten Jason Bayda fra det føderale politiet i en uttalelse.

De to andre kirkene brant dagen Canada markerte urfolkets dag.

Kirkebrannene i de to byene, som begge også ligger i British Columbia, fant sted om lag 50 kilometer unna.

Umerkede barnegraver

De skjer i en vanskelig tid for mange av Canadas urfolk, som fortsatt er rystet av to funn, først av levninger etter 215 skolebarn ved den tidligere internatskolen Kamloops Indian Residential School, og så senere av 751 umerkede gravplasser ved Marieval Indian Residential School.

RYSTENDE FUNN: En familie går over plassen der flagg og lys markerer hvor 751 umerkede barnegraver ble funnet. Foto: Geoff Robins

Mange av internatskolene for urbefolkningen i Canada ble drevet av Den katolske kirke. Skolene ble brukt for å få barna til å vende sin egen kultur ryggen og tilegne seg vestlig kultur. De var i drift fra 1831 til 1997, og det var minst 130 slike skoler i Canada.

TALLENE KAN STIGE: Urfolksledere venter å finne langt flere graver også ved andre internatskoler. Foto: Geoff Robins

Innfødte barn ble tatt fra familiene sine, og mange kom aldri tilbake. Få av familiene fikk noen forklaring på hvorfor. En kommisjon har anslått at rundt 4100 barn var savnet fra skolene over landet, men sier også at tallene kan være høyere.

Venter flere funn

Den canadiske regjeringen har innrømmet at fysisk og seksuell vold var utbredt på skolene, og elever skal ha blitt fysisk avstraffet for å snakke morsmålene sine.

Regjeringen har formelt beklaget systemet.

Canadiske urfolksgrupper har bedt myndighetene granske alle landets tidligere skoler for urfolk. Urfolksledere i Canada venter flere funn i månedene som kommer.