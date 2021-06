Derfor tror de Trump kan bli gjeninnsatt i år

I dagene etter presidentvalget i fjor demonstrerte Jennifer Kozic utenfor TCF Center i Detroit hvor stemmene som ga Biden seieren i delstaten Michigan ble talt opp. Den 6. januar tok hun en buss til Washington, DC i håp om at Kongressen ikke ville godkjenne valgresultatet.

Og på lørdag kjørte hun to og en halv time til Wellington i Ohio for å være tilstede på Donald Trumps første valgmøte siden han forlot det Hvite Hus. Hun er fortsatt overbevist om at Trump vant valget, og at han kan bli gjeninnsatt som president senere i år.

– Det var massivt valgjuks, spesielt i vår delstat Michigan. Nå jobber vi med det, og prøver å få til en granskning. Vi vil at sannheten skal komme fram, sier Kozic.



Slik var stemingen på det første valgmøtet, se klippet under:

Kozic peker på en granskning av det svært jevne valgresultatet i Arizona, som delstatens Republikanske delstatssenatorer har tatt initiativ til. Dette til tross for at det Republikanske partiet og Trump-kampanjen tapte da de gikk rettens vei for å endre valgresultatet. Men Trump-tilhengere i Wellington tror det vil komme frem bevis på valgjuks, som kan sende Trump tilbake til det Hvite Hus hvis nok vippestater begynner sine egne granskninger.

– Jeg tror det er en sjanse basert på hva jeg har lest om granskningen i Arizona, sier Jonathan Krasney, som har dukket opp på valgmøtet iført cowboy-hatt og dress med samme motiv som det amerikanske flagget.

Prosessen i Arizona har fått massiv kritikk for manglende åpenhet, at en av deltagerne var en tidligere Republikansk folkevalgt som var i Washington under opptøyene 6. januar, og for at oppdraget gikk til det ukjente Florida-baserte firmaet Cyber Ninjas.

Men fra talerstolen i natt takket Trump delstatsenatorene.

– De kommer til å offentliggjøre en rapport om ikke så lenge, og det vil bli veldig interessant, sa Trump.

NY Times-journalisten Maggie Haberman meldte for noen uker siden at Trump har sagt til bekjente at han regner med å bli gjeninnsatt i august.

Mellomvalg

Trump kalte nattens tale for det første valgkamparrangementet hans foran mellomvalget neste år. Demokratene har for øyeblikket både det Hvite Hus og flertallet i begge kamrene i Kongressen, men Republikanerne øyner muligheten til å ta tilbake både Senatet og Representantenes Hus.

Men det var en litt annen grunn til at Trump valgte Ohio for sitt første valgmøte siden han forlot det Hvite Hus. Han var der for å gi sin støtte til en av sine tidligere rådgivere, Max Miller, som utfordrer Republikaneren Anthony Gonzalez i primærvalget. Gonzalez var en av 10 Republikanere som stemte for å stille Trump for riksrett etter 6. januar-opptøyene.

– Han er en skam for delstaten deres, sa Trump.

Ifølge en meningsmåling sier kun 23 prosent av republikanere at Trump hadde skylden for angrepet på Kongressen den 6. januar. Totalt er over 500 personer blitt arrestert som følge av opptøyene.

– De sitter fengslet uten grunn. De må løslates umiddelbart, sier Tracy White.

Hun og Brian English går ikledd matchende t-skjorter hvor det står «rettferdighet for Ashli Babbitt», kvinnen som ble skutt da hun brøt seg inn i Kongressen og var kun meter fra døren hvor de folkevalgte politikerne befant seg den 6. januar.

Tracy White og Brian English mener de som ble arrestert i forbindelse med angrepet på Kongressen må løslates. Foto: Mathias Ask

Presidentkandidat

Den siste taleren før Trump gikk på scenen var kongressmedlemmet Jim Jordan, en av eks-presidentens nærmeste allierte i Representantenes Hus. Etter at Jordan hadde brukt noen minutter på å snakke om Trump-administrasjonens utenrikspolitikk henvendte han seg til publikum.

– Dere er her fordi dere ønsker at han skal stille i 2024, og det ønsker jeg også, sa Jordan.

Det samme sa Max Miller, kandidaten Trump var der for å støtte.

Meningsmålingene viser at Trump har en soleklar ledelse hvis det Republikanske primærvalget fant sted i dag. Selv i et bredt felt med nesten 20 kandidater vil mer enn halvparten av Republikanske primærvalgsvelgere stemme på den tidligere presidenten.