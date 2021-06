Nytt bekreftet dødsfall etter kollapsen i Miami

En femte person er bekreftet omkommet etter at en boligblokk raste sammen i Surfside utenfor Miami Beach torsdag. 156 er fortsatt ikke gjort rede for.

– I dag har søk- og redningsmannskapene funnet en død person i ruinene, og i tillegg har de funnet noen levninger, sa ordfører Daniella Levine Cava i Miami-Dade fylke lørdag.

Dermed har antallet som ikke er gjort rede for, gått ned til 156, samtidig som antallet bekreftede dødsfall er fem, la hun til.

Levningene som blir funnet, sendes til undersøkelser. Det hentes også inn DNA-prøver fra familiemedlemmer av dem det ikke er gjort rede for. Pårørende fra hele USA har reist for å følge leteaksjonen på kloss hold.

En video lastet opp på nett lørdag, viser en tjenesteperson som brifer familier om de savnede. Når han forteller at det er funnet levninger blant ruinene, bryter mange sammen i gråt.

Brann i ruinene

Gjennom hele dagen har redningsmannskapene lett etter overlevende i ruinene med hunder, mikrofoner, droner og lytteapparater.

– Vår førsteprioritet er stadig søk og redning, og å redde ethvert liv vi kan, sa Levine Cava.

Lørdag skapte brann dypt nede i ruinene store problemer for redningsmannskapene. De brukte infrarøde kameraer, vann og skum for å slå ned flammene.

– Vi står overfor utrolige vanskeligheter med denne brannen. Det er ekstremt vanskelig å finne kilden, sa Levine Cava.

Vonde døgn

Før mange som er svært bekymret for sine nærmeste, er ventingen pinefull. Inne i en ballsal ved et hotell i nærheten fikk rundt 200 pårørende informasjon fra myndighetene. Stemningen var svært spent, opplyser to kilder til nyhetsbyrået AP.

Ifølge dem krevde familier som er frustrerte over framgangen i redningsarbeidet, å få tillatelse til å dra til åstedet og sammen rope etter dem de savner – like mye et forsøk på å finne overlevende som et slags farvel til folk de kanskje aldri ser igjen.

Det var natt til torsdag at den tolv etasjer høye boligblokka plutselig raste sammen. Årsaken er ikke kjent. Det skal gjennomføres sikkerhetskontroller av alle bygninger i området som nærmer seg samme alder som blokka.

Lørdag ble det kjent at en sakkyndig advarte mot strukturelle skader på bygningen like nord for Miami Beach allerede i 2018. Den konkrete årsaken til kollapsen er så langt ikke kjent.