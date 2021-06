Høydramatisk da Italias innbyttere sørget for avansement

Etter 90 intense minutter tok det fullstendig fyr i ekstraomgangene mellom Italia og Østerrike. Tre mål av tre innbyttere sørget for en høydramatisk avslutning på åttedelsfinalen.

Italia–Østerrike 2-1 (0-0 etter ordinær spilletid)

Etter å ha valset over motstanderne i gruppespillet hadde Italia spilt på seg forventinger før lørdagens åttedelsfinale mot Østerrike.

Det mange trodde skulle bli en parademarsj utviklet seg til å bli et nervedrama. De østerrikske spillerne kjempet med nebb og klør, og kampen gikk helt til ekstraomganger.

Der var det Roberto Mancinis innbyttere som skulle bli de store heltene. Først scoret Federico Chiesa – 25 år etter at faren Enrico scoret mot Tsjekkia i 1996-EM.

– Vi slapp inn et mål, men vi fortjente å vinne. Kampen ble vunnet av spillerne som kom inn fra benken, for vi hadde brukt mye krefter. Vi visste det kom til å bli en vanskelig kamp, sier Roberto Mancini etter kampen.

– Det er utrolig. Jeg kan ikke beskrive det med ord. Å score for landslaget mitt. Det var en tøff kamp i kveld. Det var mye følelser. Men vi fortjente å gå videre til slutt, sier Federico Chiesa etter kampen.

Det tok ikke lang tid før blåtrøyene doblet ledelsen. Igjen var det en innbytter som scoret. Matteo Pessina var nådeløs da han hamret ballen i mål.

Pessina skulle egentlig ikke vært med i EM-troppen, men ble hentet inn etter at flere midtbanespillere pådro seg skader like før mesterskapet.



Seks minutter slutt tok det fullstendig fyr. Østerrikes innbytter Sasa Kalajdzic scoret målet som ga dem håp. Men det skulle ikke bli flere mål. Dermed kan Italia se frem mot kvartfinalen. Der møter de vinneren av Belgia og Portugal.

– For en herlig fotballkamp – den hadde alt! sa Brede Hangeland etter kampen.

JUBEL: Roberto Mancini feirer sammen med Gabriele Oriali etter avansementet. Foto: Carl Recine

Italia startet best

Manuel Locatelli, som fikk heltestatus i Italia etter å ha scoret to mål mot Sveits, var henvist til benken etter at Marco Verratti var tilbake fra skade. Italia måtte også klare seg uten kaptein Giorgio Chiellini, som sliter med en skade.

Italienerne gikk respektløst til verks mot Østerrike og skapte flere sjanser den første omgangen. Dessverre for Roberto Mancini & co. klarte de ikke å overliste Østerrike-keeper Daniel Bachmann.

Nærmest var Ciro Immobile, som konstant jaget i åpne rom. Etter 33 minutter hamret han til fra rundt 25 meter, men måtte se ballen smelle i stolpen.

FORTVILER: Ciro Immobile fortviler etter kjempeskuddet. Foto: Carl Recine

Arnautovic scoret og hysjet på publikum – så ble målet annullert

Østerrike brukte trolig pausepraten til å fyre hverandre opp. Da kampens dommer, Anthony Taylor, blåste i gang andreomgang tok det ikke lang tid før østerrikerne kom til sjanser.

Etter 64 minutter trodde de at de hadde fått betalt. David Alaba steg til væres og headet ballen mot Marko Arnautovic. Urokråken klarte på finurlig vis å heade ballen i Italias mål.

HISSIG: Marko Arnautovic gestikulerte mot Italia-supporterne, men det var de som kunne smile til slutt. Foto: Frank Augstein

Arnautovic stormet ned langs sidelinjen og hysjet på de italienske supporterne, men måtte bråstoppe da Anthony Taylor fikk en beskjed fra VAR-rommet på øret.

Kort tid senere viste dommeren offside-tegnet og «hele» Wembley brølte ut i jubel, mot målscoreren som minutter tidligere hadde hysjet på dem.

– Det vil seg ikke for Marko Arnautovic. Italia klarer på mirakuløst vis å holde nullen også her, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker etter at målet var annullert.

Høydramatiske ekstraomganger

Kampen gikk til ekstraomganger, men det tok ikke lang tid før Italia endelig fikk nettsus. Federico Chiesa, sønn av Enrico Chiesa, som var en del av Italias EM-tropp i 1996, ble byttet inn like før ordinær spilletid var over, og unggutten skulle bli den store helten.

Chiesa hadde løpt seg helt fri og fikk dempet pasningen fra Leonardo Spinazzola. Sekunder senere hamret han ballen i mål.

– Mancini spilte med faren Enrico i Sampdoria, her er det sønnen som kanskje frelser farens gamle lagkamerat, utbrøt Alsaker.

– Han (Mancini, jou. Anm.) sa bare at jeg skulle komme inn og gjøre mitt beste. Det er det han sier til alle, sier Chiesa etter kampen.

Like før første ekstraomgang var ferdig doblet Italia ledelsen. Matteo Pessina kranglet ballen med seg inne i 16-meteren og var nådeløs da han klinket ballen i motsatt hjørne.

Men kampen var ikke over! Seks minutter før slutt fikk Østerrike målet sitt. Men det ble ikke flere mål. Dermed er Italia klare for kvartfinalen.