Storbritannias helseminister går av etter skandalebilder

– Det siste jeg vil er at privatlivet mitt skal ta oppmerksomheten vekk arbeidet mitt med å ta oss ut fra denne krisen, skriver Matt Hancock i sitt fratredelsesbrev.

Det skriver Sky News.

6. mai publiserte The Sun bildene som viser Hancock kysse sin egen sjefsrådgiver, Gina Coladangelo.

Coladangelo går også av etter skandalen.

Coldangelo og Hancock studerte sammen. Hun ble utnevnt som ikke-administrerende direktør i Helsedepartementet i fjor.

Bildene skapte mange reaksjoner, blant annet fordi hendelsen har skjedd midt under en pandemi.

– Jeg vil be om unnskyldning for å ha brutt koronarestriksjonene og be om unnskyldning til familien min for å ha gått gjennom dette. Jeg trenger å være sammen med barna mine nå, skriver Hancock.

Hancock er gift og har tre barn.

– Burde fått sparken

Labour var en av de som krevde at helseministeren skulle gå av etter at bildene ble publisert.

– Matt Hancock gjør det riktige valget med å gå av. Men Boris Johnson burde gitt han sparken.

Det skriver lederen i Labour, Keir Starmer, på Twitter.

Labour har uttalt at de menee bildene reiste spørsmål om hvorvidt det var en interessekonflikt ved ansettelsen av Coldangelo.

Det har Hancock tidligere avfeid.