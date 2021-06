Hovland briljerte - kan ta den første norske herreseieren på Europatouren

Viktor Hovland (23) imponerte i München lørdag og ligger bra an til å ta sin første seier på Europatouren søndag.

Viktor Hovland er i storform og imponerte under lørdagens runde i BMW International Open. Nordmannen gikk lørdagens runde åtte slag under par og er nå 17 under par totalt før siste dag søndag.

– Det var bra i dag. Jeg slo veldig mange gode slag. Jeg klarte veldig mange gode putter. Det var en stabil og god runde, sier Hovland til NTB.

– Jeg traff veldig mange greener. Jeg hadde gode sjanser til å gjøre birdie på hvert hull, så det var feilfritt og gøy.

Spanjolen Jorge Campillo (35) er nærmest nordmannen med sine 14 under par. Hovland leder dermed med tre slag under par før søndagens avsluttende runde og har dermed en god mulighet til å ta tidenes første norske seier på herrenes Europatour.

– Det hadde vært dritkult. Det har vært kult å vinne på PGA-touren de siste årene også, men det å kunne vinne på europatouren ville vært rått. Nå må vi spille søndag først, så får vi se.

Nordmannen noterte seg for birdie på hull 1, 6, 9, 11, 13, 14, 16 og det avsluttende 18.-hullet, par på de resterende. Det ble en bogeyfri runde for Hovland, for første gang denne uka.

Hovland spiller på europatouren for å kunne kvalifisere seg for det europeiske Ryder Cup-laget.

I februar 2020 tok 23-åringen den første norske seieren på den amerikanske PGA-touren og han kan nå også ta den første norske herretriumfen på Europatouren.

Suzann Pettersen har sju seire på kvinnenes Europatour.