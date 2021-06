Tilskuer utløste blodig massevelt med hilsen til besteforeldrene: – Skandale

Den første etappen av Tour de France ble preget av to blodige massevelt.

På den første med drøyt 40 kilometer igjen til mål var det en tilskuer som holdt opp en plakat for kamera: «Hei, bestefar og bestemor». Plakaten felte den tyske Jumbo-Visma-stjernen Tony Martin, som dro med seg en haug av ryttere.

– Det irriterer meg at folk er så opptatt av å få oppmerksomhet. Tour de France er gøy og skaper begeistring, men det viktigste er rytternes sikkerhet, så her må tilskuerne ha respekt for rytterne og holde avstand til kanten av veien, sier TV 2s sykkelkommentator Mads Kaggestad.

– Det er en skandale. Jeg synes synd på den tilskueren med plakaten, men de ødelegger kanskje måneder eller et halvt år med Tour de France-forberedelser for rytterne fordi noen prøver å komme på tv. Det er tragisk. Sånn vil vi ikke ha. Vi vil ha publikum, men de må holde trygg avstand, sier TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen.

Skandalescenene endte med at Jasha Sütterlin (Team DMS) ble første rytter til å bryte årets Tour de France.

Rasende sjef vil fengsle tilskuer

En blodig Amund Grøndahl Jansen gikk ned i den første velten og ble sendt rett på røntgenundersøkelse etter målgang i Landerneu. Han skadet albuen, opplyser nordmannens sportsdirektør, Matt White i BikeExchange.

Grøndahl Jansen haltet også etter målgang. Sportsdirektør White uttalte imidlertid at rytteren følte seg bedre på tampen av rittet enn like etter velten.

White var rasende for at en tilskuer felte rytterne.

– Om det var en annen sport, ville tilskueren havnet i fengsel. Det er idioti. Alle elsker fansen her, og det gjør sporten så spesiell, men det er fem sekunders sendetid som kan gå på bekostning av liv, sier White til TV 2.

– Bør dette få reaksjoner?

– Definitivt. Om dette ble gjort på en fotballbane og det satte ut en verdensklassespiller, ville det vært fengsling. Politiet ville gått til aksjon. Hvorfor skal det være annerledes hos oss? Vi må beskytte rytterne. Det er utrolig skummelt. Det er helt latterlig, raser sportsdirektøren til Grøndahl Jansen.

Edvald involvert i velt

Boasson-Hagen slapp unna den første velten, men gikk ned i den andre massevelten uten å pådra seg alvorlige skader, sier han etter målgang.

– Det er irriterende, men jeg er glad for at det er tilskuere også. Jeg ser helst at de ikke står i veien, men dessverre er det ting som skjer av og til, sier Edvald Boasson-Hagen til TV 2 om tilskueren som forårsaket den første velten.

FORSLÅTT FROOME: Chris Froome var tydelig preget etter å ha gått ned i den andre velten. Foto: TV 2

Chris Froome gikk også ned i asfalten på den andre massevelten og slet med å komme seg i mål. Den britiske stjernen måtte støttes av tre lagkamerater på vei inn i lagbussen.

Julian Alaphilippe vant etappen etter å ha satt inn støtet med 2,3 kilometer igjen til mål. Ingen klarte å følge franskmannen, som kjørte seg inn i gul trøye.

Etter etappen er det klart at også Ignato Konovalovas (Groupama–FDJ) og Cyril Lemoine (B&B Hotels) bryter Tour de France allerede på første etappe.