Frankrike-stjernen rakk ikke toget – ble i stedet med hjem til fans og spilte FIFA

Han er ikke den som scorer flest. Han har nok heller ikke flest målgivende pasninger. Og han er heller ikke den som folk flest kanskje legger merke til.

Men legger du merke til hvem som har vunnet noen av fotballens heteste titler de siste årene, vil ett navn ofte gå igjen: Chelsea og Frankrikes midtbane-mann N'Golo Kanté.

Men det er likevel ikke bare ferdighetene hans på banen som har gjør at 30-åringen hylles fra nær sagt alle kanter.



– N’Golo er en av de mest godhjertede personene jeg vet om. Han er en fyr som ikke lenger eksisterer i fotballen, har tidligere lagkamerat Felipe Saad uttalt om Kanté.

Historiene er mange om hvordan den franske gladgutten, som beskrives som særdeles ydmyk og jordnær, har fascinert fotballverden.

En av historiene fant sted i 2018.



Chelsea hadde slått Cardiff 4-1, og planen til Kanté var å ta toget til Paris for å bruke helgen med familien. Dessverre rakk ikke Kanté toget, og den troende 30-åringen googlet i stedet seg fram til nærmeste moske, ifølge ESPN.

Der ble Chelsea-spilleren gjenkjent av en rekke supportere som inviterte Chelsea-stjernen på middag - og for å spille FIFA.

Kanté slo til på tilbudet.

– Jeg tenker den historien der oppsummerer Kanté. Hvilke superstjerner gjør sånt lenger? Jeg tror rett og slett bare at N'Golo Kanté er en innmari fin fyr. Jeg tror alle som liker fotball, elsker N'Golo Kanté, sier TV 2-ekspert Mina Finstad Berg.

Tittel-garantist

I løpet av de siste årene har Kanté vært med på å vinne nærmest det som kan krype og gå av titler.



I sesongen 2015/2016 vant han ligaen med Leicester.



Så ble han hentet til Chelsea. Det endte med et nytt ligagull.

I 2018 vant han VM med Frankrike.

I år gikk Kanté og Chelsea til topps i Champions League.

– N'Golo Kanté er helt utrolig. Jeg blir knust bare ved å se på ham. Jeg spilte sammen med Claude Makélélé og trodde han var den beste i denne rollen. Det var helt til jeg så Kanté. Han er Makélélé pluss mer, uttalte tidligere Chelsea-stjerne Joe Cole til BT Sports.

Nå jakter Frankrike EM-tittelen.

– Om han er den beste i verden? Det vet jeg ikke. Men om han er en av de beste I verden? Absolutt, sier Frankrike-lagkamerat Adrien Rabiot til AS.



Likevel er det utenfor banen kanskje hyllesten er aller størst. Kanté beskrives som mannen som alltid har holdt beina på jorda. Som en person som aldri sier nei.

En mann som er ydmyk, jordnær og lett å like.

– Du kan ikke hate N'Golo. Selv om du ikke kjenner han, så kan du ikke hate han fordi han alltid smiler og er veldig positiv. Han går godt i lag med alle og viktigst av alt viser han kvaliteten sin på banen, sier lagkamerat for Frankrike, og PSG-spiller, Presnel Kimpembe.

Blomstret sent

Bare det at Kanté er blitt så god som han er blitt, er en eventyrhistorie i seg selv og et klart eksempel på at man aldri må gi opp.

Kanté hadde alltid vært liten av vekst. I aldersbestemt fotball var han ikke den som ble satset på.

A-lagsdebuten fikk han først som 21-åring, den gang for Boulogne som allerede hadde rykket ned fra nest øverste nivå i Frankrike. De to kommende sesongene spilte han i Frankrikes tredje høyeste liga.

Først da han meldte overgang til Caen sommeren 2013 skjøt karrieren hans virkelig fart.

I 2015 gikk turen til England og Leicester. Siden har Kanté knapt sett seg tilbake.

– Han er en sjenert type, men alltid smilende og veldig ydmyk. Han virker som verdens fineste fyr utenfor banen. I tillegg er jo han en av verdens beste spillere i sin posisjon, sier Mina Finstad Berg.

Med N'Golo Kanté på laget jakter nå Frankrike EM-tittelen. Hvis franskmennene skulle klare det, vil det være vanskelig å ikke unne Kanté tittelen.



Lagkamerat Paul Pogba mener uansett at Kanté fortjener all hyllest han kan få for sin sesong i år.

– Jeg sa for lenge siden at det ville være på sin plass, at hvis Chelsea vant Champions League, at han vant Ballon d'Or. Det hadde vært så fortjent, sier Pogba til Eurosport.