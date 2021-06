Haaland gjør narr av gresk nettsted: – Fake news

Erling Braut Haaland (20) nyter i disse dager ferien sin på Mykonos i Hellas, et populært reisemål for verdens største fotballprofiler.

Det greske nettstedet Sportime hevder lørdag at den norske landslagsspissen har kost seg til en svært dyr penge. Nyhetssiden skriver at Haaland bukte €500.000, like over fem millioner kroner, på en lunsj på restauranten Nammos.

Videre påstår Sportime at lunsjen varte mellom fem og seks timer og at nordmannen skal ha kjøpt fire champagneflasker til seg selv og hans selskap. I tillegg påstår nettstedet at den tidligere Molde-spissen ga servitøren €30.000, over 300.000 kroner, i tips.

Haaland har selv kommentert ryktene via Twitter og er ikke nådig mot den greske avisen.

– Jeg tror de glemte å ta med hovedrettene, svarer rogalendingen ironisk etterfulgt av en klovneemoji.

– Fake news, la Haaland til.

...I think they forgot the main courses🤡🤦🏼‍♂️ Fake news https://t.co/sCYhKHCCzQ — Erling Haaland (@ErlingHaaland) June 26, 2021

På fest med Manchester City-stjerne

Haaland har lagt ut flere bilder på sosiale medier fra sine ferieturer i Spania og Hellas. En video der han fester med blant andre Manchester City-ving Riyad Mahrez fikk ryktemøllen til å gå forrige uke.

Mahrez skrev selv på Twitter at «Agent Mahrez var på jobb», men tonet det hele med å si at det bare var en spøk.

Skulle imidlertid 20-åringen selges fra Borussia Dortmund i løpet av sommeren, vil både Bryne og Molde få solide summer i solidaritetspenger. Ifølge NFF har Bryne og Molde krav på henholdsvis 1,6 prosent og 1 prosent av overgangssummen neste gang Haaland skifter klubb.