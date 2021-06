Oslo MDGs valgkamplokaler tagget ned for fjerde gang på en uke

For fjerde gang denne uken ble Oslo MDGs valgkamplokaler på Galgeberg i Oslo tagget ned lørdag. Partiet har anmeldt hendelsene til politiet.

– Det er veldig synd at noen få enkeltpersoner nå ramponerer, vi har jo også sett pride-flagg bli stjålet rundt om i byen. Men flaggene skal opp igjen, og de mange frivillige som står på for MDG, er kjempemotiverte for valgkamp, sier lokallagsleder Sigrid Heiberg til NTB

Taggerne har blant annet skrevet «MDG ut av Vål'enga» og «MDG hate fattie» i lokalenes vinduer.

– Generelt føler vi oss veldig velkomne på Vålerenga, og MDG er jo veldig populære i bydel Gamle Oslo, der vi også har bydelsordføreren, sier Heiberg til NTB.

TAGGET NED: Oslo MDG sine valgkamplokaler på Galgeberg i Oslo ble tagget ned lørdag. Foto: Fredrik Hagen

Også Astri Sjoner, stabssjef for valgkampen til MDG i Oslo, kaller situasjonen trist.

– Det har skjedd flere gangen den siste uka. Vi har anmeldt tagging av det vi antar er samme person. Vi kommer til å anmelde i denne runden også, sier hun til VG.

NRK omtalte saken først.

