Johan Kaggestad rørt av hyllesten: – Et stort savn

– Det er jævlig rart. Jeg har grått jeg også, sier en rørt Johan Kaggestad.

Av helsemessige årsaker er det første gang siden 2003 at Johan Kaggestad ikke loser TV 2-seerne gjennom franske landeveier på vei til Champs-Élysées.

– Det er et stort savn. Det har vært en vesentlig del av livet mitt, sier han.

Før lørdagens Tour de France-start i Brest ble 77-åringen hyllet med minnerike øyeblikk fra Frankrike rundt gjennom 17 år. Det ble følelsesladet for Kaggestads mangeårige makker, Christian Paasche, som tok til tårene.

– Jeg klarer ikke å si så mye etter den hyllesten der. Jeg skulle ikke tatt ordet her nå, men det viktigste er at Johan blir frisk, så vi ønsker ham god bedring, sa en svært rørt Paasche på direkten på TV 2s Tour de France-sending.

I sosiale medier har også hyllesten av Johan Kaggestad strømmet på.

– Det betyr at folk har satt pris på det vi har gjort, og det er en hyllest til hele teamet. Det er ganske sterkt, sier Johan Kaggestad.

STEMMENE AV TOUR DE FRANCE: Johan Kaggestad (t.v.) og Christian Paasche har i en årrekke kommentert Tour de France på TV 2. I år er det Mads Kaggestad og Paasche som skal lose seerne gjennom franske landeveier. Foto: Daniel Sannum Lauten, TV 2

Sønnen kommenterer årets Tour

I år er det sønnen Mads Kaggestad som kommenterer Touren for første gang.

– Det er en helt utrolig reise fatteren har vært med på og bidratt til, og han har vært med på å løfte sportskommentering med sine forberedelser og alle perspektivene. Han er en helt fantastisk historieforteller, sier Mads Kaggestad.

– Jeg har fått mange meldinger og e-poster om at det blir som å hoppe etter Wirkola og at det er store sko å fylle, men jeg kan ikke bli som fatteren, for han er helt spesiell. Jeg skal gjøre så godt jeg kan. Fatteren var læremesteren til Christian (Paasche). Nå er Christian min læremester, og jeg føler meg virkelig som førstereis. Det er bare å takke for oppmerksomheten for fatteren. Det er viktig å si at han ikke er død, men han har hatt en skikkelig runde og det har tatt lang tid å komme seg. Han er sykmeldt, men han er på bedringens vei og kommer tilbake, fortsetter Mads.

Det er første gang Kaggestad junior kommenterer Tour de France.

– Det går bra. Det er jeg trygg på. Jeg vet at de gjør en bra jobb, sier Kaggestad senior.

Johan har en klar favoritt

Johan Kaggestad er klar til å følge årets Tour de France som tv-seer.

– I år er jeg på rehabiliteringssenter, så jeg har god tid til å se på tv, sier han.

Den mangeårige sykkeleksperten har en klar sammenlagtfavoritt i Touren.

– Jeg tror han som vant i fjor, vinner i år også. Jeg tror det blir Tadej Pogacar. Det er ikke så slett å slå ham. Det blir en slovensk kamp mellom Tadej Pogacar og Primoz Roglic, spår Johan Kaggestad.

– Hva med Ineos Grandiers?

– De har et godt lag, men de mangler akkurat det siste. De har tre-fire veldig gode ryttere og et godt, disiplinert lag, men jeg tviler på at de tar de to slovenerne, sier 77-åringen.

Flott hyllest av @2sykkel God bedring til @RidderKaggestad håper vi ser deg i @RegionStavanger under Tour of Norway https://t.co/SIAUdtOsKQ — Tour of Norway (@tourofnorway) June 26, 2021

Er priviligert som har hatt Johan som coach-mentor-læremester. En fantastisk kunnskapsrik person som bryr seg om andre. Han var m i følgebilen på landslaget flere ganger, var han ikke m så var han på tlf. Stort engasjement, ekte innlevelse og «det viktigste av det viktige» https://t.co/QuEc1zBoVW — Atle Kvålsvoll (@atlekvalsvoll) June 26, 2021