Lattermild Carlsen slo tilbake: – Overrasket over at han lo av det

Magnus Carlsen ligger helt i teten med 3,5 poeng etter lørdagens fem første runder i Champions Chess Tour 7. Han deler førsteplassen i sammendraget med Daniil Dubov, Levon Aronian, Vladislav Artemiev og Ding Liren, som også har 3,5 poeng.

Se Carlsen få latterkick etter remis mot So øverst!

Selv var Carlsen brukbart fornøyd med dagen.

– Spillet var vel greit totalt sett. Det viktigste for meg var at resultatet var bra, og nå må jeg bare prøve å spille enda bedre de neste dagene. Det var godt å slå tilbake etter tap i første, sa Carlsen til TV 2.

– Hva kan du si om feilen i første parti?

– Vel, det var helt ok, egentlig. Det er sånn han spiller, han kompliserer ting maksimalt fremfor å spille for remis. Det er selvfølgelig skuffende at jeg ikke gjennomfører på en bedre måte, men det er sånn som skjer. Han kjempet veldig bra, svarte han.

Latterkrampen han fikk etter sin remis mot So, forklarer Carlsen slik:

– Det var bare tull, jeg kunne vunnet enkelt tidligere. Jeg gjorde så mange dårlige beslutninger i det partiet, og også i det siste mot Saleh. Hva skal man si? Jeg pleier ikke å sitte igjen å dømme meg selv. Det som teller, er at jeg kom meg videre, og så får jeg være fornøyd med at jeg fikk en del poeng ut av det i dag, mente han.

Carlsen åpnet turneringen med tre seire, en remis og ett surt tap.

– Han kom flott tilbake etter en vanskelig start på dagen, da han rotet vekk en seier i sin første kamp. Men 3,5 poeng av fem er veldig bra det, da,. Det var en grei dag for Carlsen, poengterte TV 2-ekspert Hans Olav Lahlum.

Irans-fødte Alireza Firouzja tok første stikk mot Magnus Carlsen i lørdagens runde i Champions Chess Tour. Han vant første parti etter at Magnus Carlsen ikke klarte å holdet kaldt nok.

– Carlsen spilte egentlig et godt parti, men gjorde en klassisk feil. Han burde stoppet opp og gjort et forsvarstrekk da motstanderen fikk overtaket, mente Hans Olav Lahlum.

– Men det var et parti med et veldig høyt nivå. Jeg tror nok ikke vi skal være bekymret for at Carlsen ikke spiller tøft nok fremover, poengterte han, og fikk helt rett.

I andre runde møtte en revansjesugen Carlsen Hou Yifan. Nordmannen hadde overtaket fra start til slutt og vant det neste partiet som han ville.

– Kun seier var godt nok her. Han vant med stil, og det fremstod som veldig kontrollert, sa sjakkekspert Jon Ludvig Hammer om Carlsens innsats.

Fikk latterkrampe etter remis

Dagens tredje motstander for Carlsen var amerikanske Wesley So. Den kampen endte med et lynkjapt remis. Etter å ha blitt satt i fella av en velkjent variant av So, kunne ikke Carlsen stoppe å le etter remisen.

– Jeg er overrasket over at han ler av det, for det var jo veldig forutsigbart fra So, poengterte Hammer.

Peter Svidler ventet i fjerde runden. Etter et klart overtak de første minuttene, så kom Svidler sterkt tilbake. Det så lenge ut som det skulle ende med nok en remis for Carlsen. Men en tabbe av Svidler mot slutten forære Carlsen likevel seieren.

– Svidler gjorde en skandaløs feil som kostet ham dyrt. Jeg er forbauset over at Svidler tillot det bondetrekket til Carlsen på kanten. Det var helt krise, det der, for det var en kjempebrøler, konkluderte Hammer i TV 2s studio.

– Magnus spilte ikke veldig godt, men han finner alltid måter å vinne på, mente han.

Nærmet seg teten

Med seieren klatret Carlsen opp på en foreløpig delt tredjeplass med 2,5 poeng i sammendraget etter de fire første partiene. Anish Giri lå i tet med tre poeng, sammen med Ding Liren og Jan-Krzysztof Duda.

Lørdagens siste motstander for sjakkmesteren fra Norge var Salem Saleh. Det ble en tøff batalje. Saleh hadde flere trusler å spille på med tre minutter igjen å av partiet. Carlsen var virkelig ille ute.

Carlsen klarte imidlertid å ta seg sammen, og i motsetning til i det første partiet, klarte han å holde hodet kaldt da han var under press. Carlsen tok seieren og avsluttet dagen med tre seire av fem mulige.

I runde seks, og i sin første kamp søndag i turneringen, møter Magnus Carlsen Levon Aronian,

Sjekk hvordan partiene var trekk for trekk her