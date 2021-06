Råsterk Julian Alaphilippe smadret konkurrentene på dramatisk etappe

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Julian Alaphilippe gikk til med 2,3 kilometer igjen til mål på første etappe av Tour de France. Ingen av konkurrentene klarte å svare på franskmannens støt.

Alaphilippe kom alene til mål og kunne juble for etappeseier og gul trøye.

– Det er helt enorm kjøring. Han skjønner ikke at det er sant. Han klarte det med et stort press. Hele Frankrike har ønsket seg dette, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

– Det har aldri manglet på sykkelinteresse i Frankrike, men igjen setter han fyr på dette sirkuset, sier TV 2-kommentator Christian Paasche.

Michael Matthews ble nummer to, mens Primoz Roglic fulgte på tredjeplass.

Nordmenn involvert i massevelt

Åpningsetappen ble preget av to massevelt, den siste med under fem kilometer igjen til mål. Den var Edvald Boasson-Hagen involvert i, uten at han pådro seg noen alvorlige skader.

– Det ble omtrent som jeg hadde forventet med litt krasj og nervøs kjøring, men det var overkommelig. Heldigvis var jeg ikke i bakken på den første krasjen, men på slutten klarte jeg ikke å unngå krasjen, sier han til TV 2.

Amund Grøndahl Jansen virker å ha blitt hardere skadet. Nordmannen ble sendt rett til røntgenundersøkelse med det som var en vond albue, opplyste BikeExchange-sportsdirektør Matt White til TV 2.

Tilskuer utløste massevelt

Tidlig på etappen etablerte det seg et seksmannsbrudd med Franck Bonnamour (B&B), Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert), Anthony Perez (Cofidis), Ide Schelling (Bora-Hansgrohe), Cristian Rodríguez (Total Direct Énergie) og Connor Swift (Arkea-Samsic), men hovedfeltet hadde hele tiden god kontroll på den halvdusin store utbrytergruppen.

Med snaut 70 kilometer igjen til mål i Landerneu ble fem av rytterne slukt av hovedfeltet, mens Schelling satt alene i front og tok full pott (20 poeng) på den innlagte spurten foran Caleb Ewan (17 poeng) og Peter Sagan (15 poeng).

Store deler av hovedfeltet gikk i asfalten med drøyt 40 kilometer igjen til mål da en tilskuer felte Tony Martin (Jumbo-Visma). Den tyske stjernen dro med seg en rekke ryttere. Amund Grøndahl Jansen (BikeExchange) var blant rytterne som måtte plastres etter å ha gått ned, mens Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates) så ut til å få sykkelen ødelagt og havnet bakpå.

Velten var også det siste Jasha Sütterlin (Team DMS) gjorde i årets Tour de France. Tyskeren ble den første til å bryte treukersrittet.

Etter 160 kilometer i brudd og med 27 kilometer igjen av etappen ble Schelling hentet av hovedfeltet. Massevelten satte støkk i hovedfeltet og nye angrep lot vente på seg. Like etter femkilometersskiltet var passert gikk et ny massevelt i feltet, der blant andre Chris Froome (Israel Start-Up Nation) ble skadet.

Med drøyt to kilometer igjen til målstreken satte Julian Alaphilippe inn et skikkelig støt som ingen klarte å svare på. Den regjerende verdensmesteren holdt helt inn og vant åpningsetappen.