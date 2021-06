Byen ønsker turistene velkommen, men én gruppe er uønsket

Innbyggerne i den nederlandske hovedstaden har startet en kampanje for å kvitte seg med «partystempelet», og den medførende narkotika- og sexturismen.

Denne uken lempet Nederland på mange av koronatiltakene, blant annet påbud om bruk av munnbind.

Den eneste betydelige regelen som fortsatt står ved lag, er en regel om halvannen meters avstand til andre. Samtidig åpner også Europa opp og turistene strømmer til.

– Amsterdam trenger turistene. Hvis ikke, overlever ikke museene og restaurantene våre, sier Nicola Theobald til CNN. Hun har levd over 30 år i bykjernen.

Kampanje fra bystyret

Men én gruppe vil ikke de lokale ha: Vulgære og fulle turister som kommer for narkotika og sex.

POPULÆRT: Red Light District er en av de mest populære og travle attraksjonen i Amsterdam. Under pandemien var det stille og rolig her. Det ønsker lokalbefolkningen skal fortsette. Foto: Peter Dejong / AP

Derfor har bystyret lansert en kampanje som skal riste vekk Amsterdams stempel som «partyby». Kostnadene for kampanjen skal være om lag 100.000 euro.

– Vi ønsker ikke å gå tilbake til slik det var før pandemien, med store folkemengder i Red Light District som bråker og forstyrrer innbyggerne, sier bystyret i en pressemelding.

Positiv effekt

I 2019 hadde byen en lignende kampanje rettet mot britiske turister for å stanse ordensforstyrelser og forsøpling.

Med navnet «Enjoy and Respect», advarte den besøkende med bøter opp mot 140 euro, tilsvarende 1500 norske kroner.

I en spørreundersøkelse i etterkant, svarte 45 prosent av britiske turister at de hadde blitt mer bevisst rundt egen oppførsel som følge av kampanjen.

– Bør komme forbud

Men ikke alle er fornøyd med bystyrets innsats. Økonom Martijn Badir mener det kreves strengere regler og forbud for å løse «turistproblemet». I 2020 lanserte han en underskriftskampanje som fikk over 30.000 signaturer.

I den argumenterte han for at myndighetene må forbedre livskvaliteten til Amsterdams innbyggere og begrense antallet turister til 12 millioner. I 2019 hadde byen nesten 22 millioner besøkende, ifølge Dutch News.

– Det bør komme forbud for utenlandsturister å dra på kaffebar.

Badir mener også at sexindustrien i Red Light District må flyttes ut av bykjernen. Det samme ble foreslått av ordfører Femke Halsema i fjor sommer, skriver CNN.

Nesten normalt etter gjenåpning

Livet er nesten tilbake til det normale i Nederland etter at de fleste koronarestriksjoner ble opphevet lørdag.

FOLKSOMT: Danske og nederlandske fotballfans i kø for koronatest i foran kampen mellom Danmark og Wales i Amsterdam. Foto: AP / NTB

Nesten et halvt år etter nedstengningen gjenåpnet nattklubber ved midnatt natt til lørdag. Restriksjoner ble også opphevet for restauranter, museer og teatre, og fotballfans kan se EM-kampene på kafeer og puber.

Nederland registrerer for tiden rundt 29 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere i uken. Over 50 prosent av befolkningen har fått første vaksinedose, og hver tredje er fullvaksinert, viser ferske tall.