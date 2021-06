Ingeniør advarte om «omfattende strukturelle skader» i 2018

159 mennesker er savnet og fire bekreftet omkomne etter at 51 leiligheter fordelt på 12 etasjer kollapset i Miami torsdag. Samtidig som håpet etter å finne levende gradvis minsker, øker frustrasjonen og spørsmålene til de etterlatte. En rapport fra 2018 kan gi nye svar på hvorfor Champlain Towers South kollapset.

Da hadde foreningen som eier bygget, bestående av beboerne, leid inn en ekstern ingeniør, som skulle inspisere bygningen og se etter eventuelle mangler og skader. Funnene fikk ingeniøren til å slå full alarm. Ifølge rapporten, som New York Times har fått tilgang til, hadde nemlig betongplaten under badebassenget «omfattende strukturelle skader». I tillegg var det «overflod» av sprekker og slitasje i søylene, bjelkene og veggene i parkeringshuset i byggets kjeller.

51 leiligheter fordelt på 13 etasjer kollapset torsdag. Foto: Chandan Khanna/AFP

Rapporten fikk huseierne til å ta grep, og de iverksatte planer om å renovere leilighetsbygget for flere millioner dollar. Prosjektet skulle til å starte i sommer, nesten tre år etter at ingeniøren slo alarm.

Skjulte omfanget

I stedet kollapset den 40 år gamle bygningen natt til torsdag, og beboerne ble fanget i en haug av betong og stålbjelker.

Umiddelbart etter kollapsen delte huseierne noen av problemene ved bygget, men det er først nå, 48 timer senere, at det virkelige omfanget blir kjent. Lokale myndigheter offentliggjorde rapporten sent fredag lokal tid, og her fremgår det at det er store skader på både byggets sement og stålbjelker. Ifølge New York Times skyldes skadene trolig at bygget i flere år har blitt utsatt for den salte lufta langs Floridas sørkyst.

Det var problemer både med byggets svømmebasseng og parkeringsanlegg. Foto: Chandan Khanna/AFP

– Selv om enkelte av disse skadene er små, må mesteparten av skaden på sementen repareres så snart som mulig, skrev ingeniøren Frank Morabito i rapporten datert oktober 2018.

Morabito advarer ikke om at bygningen kan komme til å kollapse, men skriver at reperasjonene er nødvendige for å «opprettholde byggets strukturelle integritet».

Skulle starte i sommer

En advokat for huseierne sier at arbeidet skulle finne sted i sommeren.

– De skulle akkurat til å begynne med det, sier Kenneth S. Direktor, og understreker at arbeidet ville startet langt tidligere om de visste hvilken trussel skadene utgjorde.

En talsperson for myndighetene i Miami, Eliana Salzhauer, understreker at årsaken til kollapsen fremdeles er ukjent. Hun mener likevel at manglende som fremheves i 2018-rapporten kan ha bidratt til ulykken.

– Det er opprørende å se disse dokumentene, fordi styremedlemmene ble åpenbart gjort oppmerksom på at det var problemer. Og utfra disse dokumentene, virker det ikke som man gjorde noe med disse problemene, sier Salzhauer.

Flere mulige årsaker

Etterforskerne sier det er for tidlig med å konkludere til årsaken bak kollapsen, og venter fremdeles på å kunne granske ulykkesstedet hvor redningsarbeidere de siste 48 timene har arbeidet utrettelig med å finne overlevende. Å finne den faktiske årsaken kan ta flere måneder, og blir ekstra utfordrende ettersom mye av bygningsmassen er begravet i ruinene.

Ingeniøren Morabito ønsker ikke å kommentere rapporten, men skrev i 2018 at målet bak inspeksjonen var å forstå og dokumentere hvilke deler av bygningsstrukturen som krevde reparasjon eller vedlikehold.

Redningsmannskapet jobber på spreng for å finne levende etter ulykken. Foto: Chandan Khanna/AFP

Professor Evan Bentz ved Universitetet i Toronto er ekspert på bygningsmasser av betong. Han sier til New York Times at hva enn det var som årsaken forårsaket kollapset, skjedde det trolig nær bunnen av bygningen, muligens i parkeringsanlegget.

– Jeg vil bli overrasket om det bare var en årsak. Det må være flere faktorer for at bygget kollapset som det gjorde, sier professoren.

Beboere har gjentatte ganger uttrykt bekymring over leilighetskomplekset. I 2015 gikk en beboer til søksmål, og hevdet dårlig vedlikehold førte til sprekker i yttermuren, som igjen forårsaket vannlekkasje i leiligheten hennes. Andre uttrykte bekymring etter at sprengingsarbeid i nabolaget fikk hele bygget til å riste.