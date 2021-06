Lett å få falske vaksinepass i Russland

Utsikten til at det kan innføres påbud om vaksine og krav om vaksinesertifikat i Russland, har skapt et livlig marked for falske vaksinepass.

Rundt 60 prosent av russerne sier at de er skeptiske til koronavaksinen og derfor ikke har noen planer om å la seg vaksinere.

Men samtidig ble det i forrige uke innført påbud om vaksinering for mange ansatte i hotell- og restaurantnæringen i Moskva, og fra mandag må man framvise vaksinesertifikat eller kunne dokumentere tidligere covid-19-smitte for å gå på restaurant.

Kombinasjonen av vaksineskepsis og nye restriksjoner har ført til en blomstrende svartebørs for falske vaksinepass på meldingstjenesten Telegram og Russlands mørke nett.

Ett eksempel er en rundt 30 år gammel mann ved navn Sergej, som bor i Krasnodar-regionen, som ikke har noen planer om å bli vaksinert.

Skaffet på nettet

På nettet fant Sergej en annonse for falske vaksinesertifikat. Han sendte over sine persondata på den krypterte meldingstjenesten Telegram, overførte 15.000 rubler (1.500 kroner), og tre uker senere kunne han fra sin personlige konto på myndighetenes offisielle helseside laste ned et fiks ferdig sertifikat om at han hadde fått to doser med Sputnik V-vaksinen, uten ett eneste stikk i armen.

Allerede i fjor registrerte Russland sin Sputnik V-vaksine selv om testingen langt fra var ferdig. Selv om internasjonale eksperter sier at vaksinen er trygg, er russerne skeptiske. Sergej tror vaksinen har alvorlige bivirkninger

– Jeg vil ikke dø på grunn av noe som myndighetene vil ha meg til å gjøre, sa Sergej til nyhetsbyrået AFP på Telegram, der han også viste fram et skjermbilde av vaksinesertifikatet sitt.

SKEPSIS: Svært mange russere er skeptisk til koronavaksinen. Hele 60 prosent sier de ikke vil ta vaksine. Foto: Gent Shkullaku / AFP

Betaler sykepleieren

Svartebørsen er ikke den eneste måten å få et falskt vaksinepass. En enda lettere metode kalles «sprøyte ned vasken» og er i årevis blitt benyttet av mødre som ikke vil gi barna sine vaksiner.

– Man bare gå til klinikken og betaler en sykepleier penger for å kaste dosen og gjøre en falsk registrering, sier Pavel Brand, som er sjef for en kjede helsesentre. Han mener metoden er svært utbredt for koronavaksiner.