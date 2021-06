Valgte forelegg etter voldshendelse - mistet store TV-kontrakter

Da Erik Sæter sjekket inn på den pågående sesongen av «Paradise Hotel», omtalte mange det som et comeback. Vi så ham for første gang i Mexico tilbake i 2019, og kun noen måneder senere ble han castet til «Farmen kjendis».

I årene etterpå har det vært nokså stille på tv-fronten, og Sæter mener selv at det skyldes en hendelse tilbake i februar 2019. På et hotellrom i Molde dyttet og spyttet han på en realitykollega, og i etterkant valgte han å ta et forelegg på 8000 kroner fra politiet i Møre og Romsdal.

Skulle få eget program

Dagbladet plukket opp saken og skrev om den da. Sæter påstår at dette lukket flere dører.

– Jeg hadde kontrakt på eget TV-program med TV Norge, sammen med broren min Erlend Elias. Den ble kansellert fordi jeg fikk et forelegg for å ha spyttet på noen, sier han til God kveld Norge, og fortsetter:

– Jeg angrer og det var dumt gjort, men jeg tok forelegget fordi jeg ville ha saken ut av verden. Jeg følte jo at det var jeg som var fornærmet i saken. Jeg fikk vite at det ikke hadde noe med erkjennelse av skyld å gjøre.

Forelegg Forelegg er en reaksjon på et lovbrudd som går ut på å betale et pengebeløp til staten. Forelegg er et vanlig alternativ til rettssak for å avgjøre mindre alvorlige straffesaker. Påtalemyndigheten kan skrive ut forelegg i stedet for å gå til retten i en del mindre saker. Det dreier seg om lovbrudd som ifølge straffebudet kan avgjøres ved bot eller inndragning alene. Kilde: snl.no/forelegg

Mistet også TV 2-program

Ifølge Sæter skulle han også delta i «Skal vi danse».

– Det ble masse overskrifter, og da trakk Skal vi danse tilbake kontrakten også. Siden da så har man følt seg litt fryst ut, forteller 24-åringen.

– Det er veldig vanskelig å komme seg tilbake, og overbevise noen om å gi meg en tv-serie etterpå. Det går ikke.

God kveld Norge har spurt både kommunikasjonsdirektør i Discovery, Hanne McBride, og pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, om de kan bekrefte påstandene. De svarer begge det samme:

– Dette har vi ingen kommentar til.

Hevder det kryr av kriminelle deltagere

Realitydeltagere med rulleblad har vi blitt stadig mer vant til de senere årene. Senest i går skrev VG om en deltager som er tiltalt for voldtekt av en mindreårig, og ble etterforsket under innspilling.

Sæter mener at hans hendelse er en liten dråpe i havet.

– Jeg mista to ganske store TV-kontrakter fordi jeg spytta på noen. Det er ikke bra, men rundt omkring her i Norge er det realitykjendiser som tar kokain, ruser seg og er voldelige. Det kryr av dem. Fordi de ikke har blitt dømt eller anmeldt, så er det «go-go-go», sier Sæter lettere irritert.

– Jeg kan ikke si hvem dem er, men folk vet det. Så er det slik at fordi jeg tok et forelegg på noen tusen kroner. Hvor stort er lovbruddet i det tilfellet? Jeg mistet momentum, fortsetter han.

Nå er Sæter imidlertid veldig fornøyd med at Nordic Entertainment Group (NENT) har tatt han inn i Paradise-varmen igjen.

Mange deltagere har rulleblad

TV 2 skrev i februar at 23 av 153 deltagere i fem sesonger av «Paradise Hotel» og to sesonger av «Ex on the Beach» har en dom på rullebladet. Da uttalte McBride at Discovery ikke ønsker å ha med voldsdømte personer i denne typen realitykonsepter, men at hvert tilfelle vurderes individuelt.

– Vi lever i en rettsstat i Norge, der et av grunnprinsippene er at har du sonet din straff eller betalt din bot, så skal du kunne returnere til samfunnet, sa hun da.

NENT fortalte at de undersøker aktuelle deltageres straffehistorikk gjennom flere runder med intervjuer, der kandidater får spørsmål om temaer som vold og narkotika.

«Vi har ingen juridisk mulighet til å innhente politiattest. Vi bruker imidlertid store ressurser på å unngå slike situasjoner, og skulle vi finne ut av at en aktuell kandidat er tidligere straffedømt, mister personen muligheten til å delta», skrev kommunikasjonsrådgiver Thomas Horni i en e-post.