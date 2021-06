Pentagon har ingen forklaring på «UFO-observasjoner»

Pentagon-rapporten, som kun er ni sider lang, tar for seg i alt 144 observasjoner av gjort av militære piloter. Observasjonene går helt tilbake til 2004, men flertallet av tilfellene har blitt rapportert de siste to årene.

Etter å ha gransket hver enkelt observasjon, kan myndighetene kun forklare én av dem. I 143 av tilfellene mangler myndighetene «tilstrekkelig informasjon» til å forklare hva som står bak.

Videre heter det at det «ikke er noen tydelige indikasjoner på at det finnes en utenomjordisk forklaring» på fenomenene, men det finnes heller ikke bevis som utelukker dette.

Den ene observasjonen som faktisk kunne forklares, var definitivt ikke fra en annen planet. Det var nemlig «en stor, sprukket ballong», som snurret nedover himmelen.

Gigantisk halspastill

Rapporten fremhever særlig 18 tilfeller hvor de observerte objektene beveger seg på en «uvanlig» måte.

Blant disse finner man en video av et hvitt, ovalt objekt, som har blitt beskrevet som en gigantisk halspastill. Objektet er like stort som et charterfly, og ble observert at to jagerpiloter utenfor vestkysten i 2004.

Pilotene sier at de oppnådde kontakt med fartøyet, som skal ha vart i flere minutter. Plutselig føk fartøyet av gårde i en voldsom fart.

– Det akselererte som noe jeg aldri har sett maken til, sier den ene piloten, David Fravor.

Pentagon understreker at det kreves mer tid, forskning og ressurser dersom man skal komme til bunns i denne typen observasjoner.

Frykter fremmede makter

De mange observasjonene har «neppe én og samme forklaring». Pentagon mener at enkelte kan dreie som om avansert teknologi fra andre land, som Russland og Kina. Andre kan skyldes naturlige fenomen i atmosfæren, og enkelte kan også dreie seg om «klassifiserte program fra amerikanske enheter», typisk militærteknologi i testfasen.

Uavhengig av hva observasjonene faktisk er, understreker Pentagon at de i all hovedsak er ekte.

Pentagon advarer om at de mange observasjonene kan utgjøre en trussel mot nasjonal sikkerhet. Foto: Jason Reed/REUTERS

– De fleste observasjonene skyldes trolig fysiske objekter, ettersom de ble observert av flere ulike sensorer, skriver Pentagon.

Rapporten ble først og fremst utarbeidet for å avdekke hvorvidt de mange observasjonene utgjør en nasjonal sikkerhetstrussel mot USA. Det kan Pentagon bekrefte, særlig om observasjonene viser seg å være av fremmed teknologi.

– Observasjonene er åpenbart en trussel mot luftfart og kan også utgjøre en trussel mot nasjonal sikkerhet. Dette vil også gjelde om de skyldes teknologi fra en rivaliserende makt, og kan bevise at rivaliserende makter har utviklet avansert eller skadelig teknologi, advarer Pentagon.

Vil bli kvitt fordommer

Forsvarsdepartementet vil nå utvikle nye måter å innhente observasjoner, for å kunne etterforske disse på en bedre og mer effektiv måte. De ønsker også å fjerne fordommene knyttet til slike observasjoner, i et håp om at flere militærpiloter vil melde fra om usannsynlige syn på himmelen.

– Et stort problem rundt disse observasjonene har vært de kulturelle fordommene. Det har i stor grad blitt stemplet som science fiction, sier kongressmannen Andre Carson til Associated Press.

Politikere mener fordommer gjør at observasjonene ikke blir tatt på alvor. Her fra Rachel, Nevada. Foto: Mario Tama/AFP

Senator Marco Rubio er blant politikerne som lenge har ønsket mer informasjon om observasjonene, og kaller rapporten et «viktig steg på veien videre».

– Forsvarsdepartementet og etterretningsbyråene har mye arbeid foran seg før vi faktisk forstår hvorvidt disse truslene utgjør et alvorlig nasjonalt sikkerhetsproblem, sier republikaneren.