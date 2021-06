Nå avslører hun sannheten om bildet som gikk viralt

Da det gjenstod et kvarter av Sveriges kvartfinale mot England under VM i Russland zoomet TV-produsentene inn på Lina Lundqvist på tribunen. Lundqvist er kjæresten til Sveriges landslagsspiller Emil Krafth, som til daglig spiller for Newcastle.

Det var et TV-øyeblikk mange bet seg merke i.

Den britiske programlederen og kjendisen Piers Morgan la ut bildet på sin Twitter-konto, skrev «SOS», og sendte det ut til sine drøyt åtte millioner følgere.

Etterpå omtalte Englands største aviser som The Sun og Daily Star bildet, og plutselig gikk det viralt.

Bildet av en lei Lina Lundqvist på tribunen ble symbolet på at Sverige var på vei ut av mesterskapet.

– Hadde aldri trodd det skulle gå viralt

Overfor den svenske avisen Expressen forteller hun nå for første gang om bildet som gjorde henne til en verdenskjendis blant sportsfansen.

– Akkurat det bildet ble jo en kjempestor ting, jeg ble bombardert på sosiale medier. Jeg hadde aldri trodd at bildet skulle gå viralt, sier hun til Expressen.

Emil Krafths kjæreste avslører at det ikke var på grunn av at Sverige var på vei mot nederlag at hun åpenbart så veldig lei og nedbrutt ut.

– Det morsomme er at akkurat i det TV-kameratet zoomet inn på meg, så begynte jeg å gråte fordi Emil hadde skadet seg og lå nede på gresset. Så det var derfor jeg ser så fryktelig depressiv ut på bildet, ikke bare på grunn av at Sverige var i ferd med å tape mot England. Selv om det også var svært leit, sier hun.

Det er imidlertid ingen risiko for at et nytt bilde av Lundqvist på tribunen fra årets EM skal gå viralt.

Denne gang følger 25-åringen nemlig mesterskapet hjemme fra TV-sofaen.

– Det er veldig kjedelig å ikke være på plass på tribunen, men jeg tror det svenske landslaget føler på en enorm støtte fra fansen hjemme, poengterer hun.

I SVERIGES EM-TROPP: Emil Krafth. Foto: David Ramos

Innsatsen til Sverige hylles

Det var innbytterne som ordnet opp for Sverige da gruppeseieren i EM så ut til å glippe. Viktor Claesson ordnet 3-2 over Polen på overtid, med assist fra Dejan Kulusevski. Sverige møter Ukraina i åttedelsfinalen førstkommende tirsdag.

Mange har latt seg imponere over det Sverige har vist hittil i mesterskapet – inkludert Norges stjerne Martin Ødegaard.

– Det er sinnssykt imponerende. Vi må gi skryt til dem, men det svir også, sa Ødegaard med et smil til TV 2 etter at Sverige hadde sikret seg gruppeseieren.

– Vi føler at vi ikke er så mye dårligere enn dem, men så ser vi at de vinner gruppen, og over Spania i tillegg, poengterte han.