Tjente vanvittig sum på David Bowie-maleri

Verket ble kjøpt i fjor sommer for fire amerikanske dollar. Torsdag denne uken ble det solgt for neste 88.000 dollar.

Det er den høyeste summen gitt for et maleri av den folkekjære musikeren, ifølge Ottawa Citizen.

David Bowie, som døde av kreft i 2016, var i tillegg til musiker også en profilert skuespiller og maler. Det solgte verket heter DHead XLVI og er en del av en serie på 47 malerier David Bowie laget i 1997.

– Det har vært stor interesse for verket, men vi forventet ikke at det skulle bli så mye. Vi er veldig fornøyd, sier Rob Cowley, direktør i firmaet Cowley Abbot, som sto for auksjonen.

MALERIET: Direktør Rob Cowley viser her frem verket. Maleriet er 9,75 x 8 tommer og på baksiden er det en merkelapp med David Bowies karakteristiske signatur og datoen 1997. Det var også en etikett fra et London-basert innrammingsfirma som Cowley sier fungerte for Bowie og andre kjente musikere før det gikk ut av virksomhet. Foto: Handout / Cowley Abbot / AFP

Under en 10-dagers lang budrunde skal det ha kommet bud fra hele verden. Kjøperen skal være en privat kunstsamler i USA, opplyser Cowley til samme avis.

Før auksjonen var det ventet at maleriet ville bli solgt for anslagsvis 10.000 dollar.

Funnet på skraphaugen

Selgeren skal ha plukket opp verket på et deponi i den lille byen South River, tre timer nord for Toronto, sist sommer. Personen skal ikke være en kunstsamler, skriver CNN.

– Selgeren likte bare maleriet. Det var først når de snudde bildet og så signaturen at de innså hva de hadde funnet, opplyser Rob Cowley til samme avis.

Selgeren skal ha kontaktet auksjonshuset i november i fjor, og de startet prosessen med å verifisere verket.

Solgt på nett for 20 år siden

Det er uvisst hvordan maleriet havnet i byen South River i Canada. Auksjonshuset skal derimot ha sporet verket tilbake til en nettside for David Bowie-kunst, som nå er nedlagt.

Da skal maleriet ha blitt solgt for 2300 britiske pund, enten i 2001 eller i 2002.

– Det er veldig sjeldent at slike verk kommer sånn på avveie. Dette er absolutt en av de mest unike historiene jeg har vært involvert i, understreker Rob Cowley overfor Ottawa Citizen.