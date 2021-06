Fotballryktene: – Real Madrid-stjerne lysten på overgang til Manchester United

Real Madrids forsvarstjerne Raphael Varane ønsker å signere for Manchester United i sommer. Lønnskravet kan imidlertid sette en stopper for overgangen. Franskmannen krever nemlig 4,5 millioner kroner i uken for å signere på Old Trafford, melder Independent.

Liverpool-legenden Steven Gerrard skal være Tottenhams førstevalg som ny manager dersom forhandlingene med tidligere Wolves-sjef Nuno Espirito Santo kollapser. Det påstår Evening Standard.

Lionel Messi forhandler fremdeles med Barcelona om en ny kontrakt. 34-åringens nåværende kontrakt går ut neste uke, og fremtiden til argentineren på Camp Nou er usikker. Det rapporterer Sky Sports.

Manchester United vurderer å selge både Anthony Martial (25) og Nederlands Donny van de Beek (24) for på frigjøre midler til nye gigantkjøp i sommer, melder ESPN.

Tottenham vil signere en ny stopper i sommer. Øverst på ønskelisten står Sevillas franske 22-åring Jules Kounde og Danmarks 25 år gamle forsvarer Joachim Andersen, ifølge The Guardian.

Rafael Benitez er fast bestemt på å overta Everton, til tross for sin fortid i Liverpool. Foreløpig har imidlertid ikke spanjolen fått jobbtilbudet han ønsker, melder Football Insider.

Samtidig er Everton i samtaler om å hente tidligere Manchester United-keeper Sergio Romero gratis som Bosman-spiller til Goodison Park i sommer. Det skriver Athletic.



Arsenal er interessert i å kjøpe Lille-stjernen Renato Sanches. 23-åringen har imponert stort for Portugal i EM. Ifølge 90Min kan et bud fra Arsenal snart tikke inn på faksmaskinen til Lille.

Samtidig er Arsenals midtbanespiller Lucas Torreira på vei bort fra klubben. 25-åringens agent bekrefter at spilleren ønsker seg en retur til italiensk fotball, melder TuttoMercatoWeb.