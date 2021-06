Drepte mannen med nakkeskudd – forlot rettsalen til jubel

Avgjørelsen i den mye omtalte rettssaken falt fredag. Bacot har tilstått å ha drept ektemannen, og ble av dommeren idømt fire års fengsel. Tre av disse ble gjort betinget, og ettersom hun allerede har sonet ett år i påvente av rettssaken, kunne den drapsdømte kvinnen forlate rettssalen som en fri kvinne.

– Jeg vil takke domstolen og for all støtten jeg har mottatt fra alle sammen. Nå er tiden kommet for å kjempe en ny kamp, for alle andre kvinner og mot alle former for mishandling, sa Bacot utenfor rettssalen etter avgjørelsen.



Der hadde støttespillere samlet seg, og jublet da den drapsdømte kvinnen forlot rettslokalet.

Bacot tilsto å ha skutt og drept ektemannen Daniel Polette i 2016. Drapet skjedde etter flere tiår med mishandling, og ifølge rettsdokumentene hadde Polette begynt å voldta Bacot da hun var 12 år gammel, skriver BBC.

Grov mishandling

På det tidspunktet var Polette kjæreste med Bacots mor. Senere giftet han seg med Bacot, og paret fikk fire barn sammen. Før paret giftet seg, hadde Bacot omtalt ham som sin stefar. Ektemannen tvang også Bacot til å prostituere seg for å tjene penger, men da Polette truet med å mishandle datteren, hadde Bacot fått nok. Hun fant frem ektemannens pistol og skjøt ham i nakken.

– Hun ble tvunget til å drepe ektemannen på grunn av den ekstreme volden hun ble utsatt for i 25 år, og frykten for at hennes datter var det neste offeret, forklarte forsvarer Nathalie Tomasini.

Forsvarer Nathalie Tomasini erklærer dommen for en seier. Foto: Jeff Pachoud/AFP

Detaljene i saken har skapt både avsky og engasjement i Frankrike, og over 700.000 har signert en underskriftskampanje med krav om at Bacot ble løslatt.

– Jeg er ikke lettet, jeg er fullstendig knust både fysisk og psykisk, sa Bacot til de fremmøtte journalistene ifølge CNN.

Advarer mot å ta loven i egne hender

40-åringen risikerte en livstidsdom for drapet, og besvimte av sjokk og lettelse da dommen falt. Rettssaken måtte settes på vent mens helsepersonell hjalp Bacot å komme til hektene.

Hundrevis av støttespillere møtte opp utenfor rettslokalene for å feire avgjørelsen. Foto: Jeff Pachoud/AFP

– Det er en enorm seier at denne kvinnen nå får vende hjem til barna sine, og jeg er veldig rørt, sa advokat Tomasini.



Hun mener rettferdigheten seiret, men ønsker nå at kvinner som er ofre for mishandling bør få økt beskyttelse.

Også påtalemyndigheten i saken var fornøyd med utfallet, og ba om at Bacot ble funnet skyldig, samtidig som hun slapp å sone i fengsel.

– Domstolen skal fremme siviliserte verdier, ikke minst beskyttelsen av liv. Hvis noen tar loven i egne hender, vil alle være i krig med hverandre, sa aktor Eric Jallet i retten.

Han mente faren for gjentakelse var minimal, og så derfor ikke noe grunnlag for å holde Bacot fengslet.

Bestselger

I mai publiserte Bacot selvbiografien «Tout Le Monde Saviat» («Alle visste»), som umiddelbart toppet bestselgerlistene i Frankrike. Her skriver hun blant annet at ektemannen Polette, som var 25 år eldre enn henne, begynte å voldta henne da hun var 12, gjorde henne gravid da hun var 17 og fortsatte å mishandle henne de neste 18 årene.

– Jeg ville ganske enkelt beskytte meg selv. Beskytte mitt eget og mine barn sine liv. I mine øyne var det alt som betydde noe, skriver Bacot i boken.

Hun hevder at både venner og bekjente visste om ektemannens voldelige handlinger, men valgte å tie. Bacot skriver at hun fortjener å straffes for drapet, men hevder dette var den eneste måten hun kunne beskytte seg selv og barna fra mannen som gjorde livet hennes til et «helvete».

– Jeg er ikke bare et offer. Jeg drepte ham, det er naturlig at jeg skal straffes. Men hvis dommen er streng, vil det bety at han hadde rett til å oppføre seg som han gjorde, skriver Bacot.