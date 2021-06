Dro til USA for koronavaksine - nå er hele familien savnet

– Tidlig den morgenen hørte jeg på colombiansk radio at en bygning hadde kollapset i Surfside. Jeg kjenner området og begynte å trekke trådene sammen, sier Sergio Barth til avisen Miami Herald.

Han er bror til Luis Barth, som sammen med konen Catalina og datteren Valeria på 14 er blant de savnede etter bygningskollapsen torsdag. Familien var på besøk i Miami for å besøke slektninger og bli vaksinert, skriver New York Times.

Luis Barth (51), Catalina Gomez (46) og Valeria (14) bodde hos en familievenn da bygningen i Miami kollapset natt til torsdag denne uken. Foto: Privat

51-årige Luis skal ha vært frustrert over vaksineutrullingen i Colombia. I slutten av mai reiste familien derfor til USA for å få vaksine. I mellomtiden bodde de hos en familievenn i Champlain Towers.

Skulle flytte samme dag

– De tre var fullvaksinert og skulle flytte inn hos meg senere samme dag, uttaler Sergio Barth til New York Times.

Der skulle familien besøke slektninger i Florida for første gang siden koronapandemien brøt ut, før de reiste hjem til Colombia. Både Luis og Catalina er utdannede advokater.

Luis skal også ha være politisk aktiv i hjemlandet og drevet et teknologi- og innovasjonsdistrikt i Medellín.

– Jeg vet ikke hva jeg skal tenke. Det er mange som er nedstemt her, men det er fortsatt litt håp. Mirakler kan skje, sier Sergio Barth.

Fikk desperat telefon

Nødetatene sier at redningsaksjonen, som trolig vil vare i flere uker, nå er inne i en kritisk fase. For de mange pårørende som venter på svar, går tiden ulidelig sakte. Blant disse er Michael Stratton, som natt til torsdag fikk en desperat telefon fra kona Cassie Stratton.

– Klokka var 01.30, jeg kommer aldri, aldri til å glemme det, sier ektemannen til Miami Herald.

Hun sto på balkongen i fjerde etasje, med utsikt mot Atlanterhavet, da hun plutselig merket at noe var galt. Søsteren Ashley Dean forteller om den skjebnesvangre telefonsamtalen:

Cassie Stratton var på telefon med ektemannen Michael da bygningen kollapset. Foto: Privat

– Plutselig sier hun: «Kjære, svømmebassenget faller sammen, det synker ned i bakken», forteller Dean til Sky News.

– Han sa: «Hva snakker du om?», og hun sier: «Bakken rister, alt rister». Så skrek hun et hjerteskjærende skrik og linjen ble brutt.

Hun står 100 meter unna ulykkesstedet, og frykter telefonsamtalen var søsterens siste handling.

– Vi kommer aldri til å se henne igjen. Fordi hun er der inne, fanget der inne, sier Dean.

Søkte lykken

Lady Luna Villalba hadde kun vært noen timer i USA før hun ble fanget av bygningsmassene, Foto: Lady Luna Villalba via AP

Miami er en av USAs mest multikulturelle byer, noe som også reflekteres av hvem som er savnet. Ulykken har etterlatt pårørende over hele verden som desperat venter på svar.

Blant de mange savnede er 23 år gamle Leidy Lina Villalba. 23-åringen hadde aldri forlatt hjemlandet Paraguay, hvor hun studerte til å bli sykepleier.

For å betale for studiene jobbet hun i en periode som barnevakt for Paraguays førstefrue. Villalbas familie slet økonomisk, og da førstefruen tilbød henne en lukrativ jobb i USA, kunne ikke studenten takke nei. Det som skulle bli en gyllen mulighet for både Villalba og familien, endte opp med å bli et mareritt.

– Hun hadde store drømmer om å komme seg videre og hjelpe foreldrene våre. Vi er helt knust, sier broren Richard Luna til Associated Press.

Ankom timer før kollapsen

Så sent som på søndag samlet Villalba-familien seg i Paraguay, for å ønske 23-åringen lykke til på reisen. Onsdag sendte hun en melding til sin mor, og fortalte at hun var trygt på plass i Miami. Hun ankom leilighetskomplekset kun timer før den fatale kollapsen, skriver Miami Herald.

Hjemme i Paraguay venter moren Juana de Villalba på nyheter om den savnede datteren.

– Jeg ber om enhver nyhet om datteren min. Jeg vet ikke noe om henne og jeg er desperat. Hun er vår fremste forsørger og hun dro til Miami for å jobbe. Hun dro for oss. Hjertet mitt er knust, forteller moren.

Vet ikke årsaken

Fortsatt er 159 mennesker savnet etter at en boligbygning i Surfside i Miami kollapset ved 01.30-tiden natt til torsdag. Fire er bekreftet omkommet.

Siden hendelsen skjedde har redningsarbeidere jobbet på stedet i håp om å finne overlevende. Samtidig har myndighetene gått ut og sagt at noen årsak til hendelsen foreløpig ikke er avklart.