Trump-tiltale kan komme neste uke

Statsadvokaten i New York har over lengre tid etterforsket Trump Organization. Ifølge amerikanske medier kan Donald Trumps familiebedrift bli tiltalt allerede neste uke.

Statsadvokaten i New York vurderer å ta ut tiltale i den potensielle straffesaken så tidlig som neste uke. Tiltalen vil blant annet dreie seg om ulovlige frynsegoder gitt til selskapets styremedlemmer, som fri bruk av leiligheter, biler og betaling av skolepenger, skriver New York Times.

Advokat for Trump Organization, Ron Fischetti, sier en eventuell tiltale ikke vil komme overraskende på bedriften. Torsdag satt advokaten i et 90 minutter langt møte med påtalemyndigheten i et forsøk på å få dem til å droppe tiltalen.

– Tiltalen er fullstendig uhørt og unik, hvis den faktisk endes opp med å tas ut. Dette er bare et forsøk på å hevne seg på Donald Trump, sier Fischetti til Associated Press.

– Vi vil ikke erklære straffskyld og be om at tiltalen forkastes, legger advokaten til.

Statsadvokaten i New York ønsker ikke å kommentere saken.

Vendepunkt

Etterforskningen av Trump Organization har pågått i lang tid, og påtalemyndigheten har blant annet gransket Trumps skattemeldinger, innhentet interne bedriftsdokumenter og avhørt vitner. Blant disse finner man flere medlemmer av toppledelsen i Trump Organization.

Personer med kjennskap til saken sier nå at etterforskningen har nådd et vendepunkt, etter at en storjury nylig ble innkalt for å vurdere bevismaterialet i saken.

Etterforskere mener Trump Organization har løyet om verdien på flere eiendommer, for å blant annet oppnå skattefordeler. Foto: Kevin Dietsch/AFP

I tillegg til å granske de påståtte frynsegodene, har etterforskene også gransket hvorvidt Trump Organization løy om verdien av flere eiendommer for å oppnå skattefradrag og få gunstige banklån eller forsikringsavtalen. De har også gransket anklager om at bedriften betalte to kvinner som hevder å ha hatt en affære med Donald Trump, anklager den tidligere presidenten selv nekter for.

– Ingen bevis

Mye av søkelyset har vært rettet mot Allan Weisselberg, som lenge var bedriftens finansdirektør. Etterforskerne reagerer blant annet på at Weisselbergs sønn tilnærmet gratis har bodd i en av bedriftenes leiligheter, samtidig som Weisselberg har hatt fri tilgang på flere biler og fått dekket barnebarnas skolepenger.

Dette er ikke ulovlig i seg selv, men i mange tilfeller vil slike frynsegoder være skattepliktige.

Advokat Fischetti mener en eventuell tiltale om frynsegoder er dømt til å mislykkes i rettssalen.

– Vi har gått tilbake 100 år i tid og ikke funnet en eneste rettssak hvor en ansatt har blitt tiltalt for frynsegoder – og i hvert fall ikke hvor en bedrift har blitt tiltalt, sier advokaten.

For at slike frynsegoder skal være ulovlig, mener advokaten det bør komme bedriften til gode, samtidig som bedriften er klar over dette.

– De har overhodet ingen bevis, avslutter advokaten.