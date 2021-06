Floyd-familien etter dommen: – Ikke nok

George Floyds etterlatte uttrykker både skuffelse og lettelse etter at Derek Chauvin ble dømt til 22 og et halvt år i fengsel.

Før dommen falt, talte flere av George Floyds familiemedlemmer i rettssalen og ba dommeren idømme Chauvin strengest mulig straff, heller enn å gi ham «et slag på lanken». Etter at dommen på 22 år og seks måneder ble kjent, mener Floyds bror Rodney Floyd, at dommen nettopp er et «slag på lanken».

– Vi må lide oss gjennom en livstidsdom ved å ikke ha ham i livene våre, og det gjør uendelig vondt, sier Floyd ifølge Associated Press.

En annen av Floyds brødre, Terrence Floyd, sier han først stilte seg «nølende» til straffeutmålingen, før faren hans dukket opp i en drøm:

– Jeg visste at faren min fortalte meg: "Du klarer deg, han klarer seg, fortsett å gjøre det du har gjort. For meg, for broren din og for familienavnet ditt", forteller han.

– Floyd-familien er sterke og vi skal forbli sterke, legger han til.

Håper på forandring

Bridgett Floyd er George Floyds søster og står bak stiftelsen George Floyd Memorial Foundation. Hun mener straffen viser at politivold endelig tas på alvor i USA, og håper dommen vil bidra til videre reform.

– Vi har en lang vei igjen og det kreves mye forandring før minoriteter endelig føler at de behandles rettferdig og humant av politiet i dette landet, sier hun i en uttalelse.

Også borgerrettighetsadvokaten Benjamin Crump, som representerer Floyd-familien og andre ofre for politivold, håper dommen kan være begynnelsen på noe større i USA.

– Denne historiske dommen fører Floyd-familien og nasjonen vår ett steg nærmere helbredelse, sier advokaten.

Ikke fornøyd

Brandon Williams var blant dem som holdt en appell til dommeren før straffeutmålingen. Også han krevde maksimal straff for eks-politimannen Chauvin, og mener 22 og et halvt år ikke er strengt nok.

– Når du tenker på at George ble drept i kaldt blod, med et kne på nakken i ni minutter og 29 sekunder, som en ren henrettelse på høylys dag, er 22 og et halvt år ikke nok, sier Williams.

Straffen er en av de strengeste en tidligere politimann noensinne er idømt for bruk av dødelig makt i USA. Likevel mener Williams at den burde vært strengere:

– Vi ble gitt en livstidsdom. Vi kan ikke få George tilbake, legger han til.