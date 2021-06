Tre tap på rad: Hareide vil ikke snakke om ny kontrakt

Det har stormet rundt Hareide etter at han torsdag kastet seg inn i debatten om politiske markeringer i fotballen, og måtte beklage at han omtalte pride som propaganda.

Fredag tapte han og Rosenborg 0-2 for Lillestrøm. Det var lagets tredje tap på rad. Som om ikke det var nok, ble målene scoret av de gamle kjenningene Pål André Helland og Gjermund Åsen. Trønderne er nå ni poeng bak tabelleder Molde.

– Problemet er at det er for mange feil. Pasningsfeil, posisjonsfeil. På det første målet til Lillestrøm er det posisjonsfeil. Pasningsfeil er det ved siste målet. Feil påvirker resultatet av fotballkamper. Det må vi redusere, sa Åge Hareide til pressen etter kampen.

Han gir bare to RBK-ere godkjent; keeper André Hansen og Alexander Tettey.

– Ellers var det variabelt på de fleste.

Hareide avfeier snakk om de kan ta igjen Molde, som er ni poeng foran, i gullkampen. Treneren vil helst fokusere på neste kamp og vinne den. Trenerfremtiden hans i Rosenborg er ennå ikke avklart. Kontrakten løper ut året.

– Påvirker dette din lyst til å fortsette?

– Det har jeg ikke fått tenkt på ennå. Det får jeg ta med Rosenborg når vi kommer hjem.

Han sier også at han ikke tenker over at det var RBK-utlånte Gjermund Åsen og tidligere RBK-er Pål André Helland som scoret mot dem.

– Slik er det jo når spillere skifter klubb. Jeg irriterer meg over at LSK scoret, ikke hvem som scoret.

Hareide har hatt et tøft døgn. I går ble det storm da han gikk ut og sa han ikke likte politiske markeringer i fotballen. Da han entret Åråsen fredag kveld, fikk han en solid pipekonsert.

– Tror du det hadde noe med gårsdagen å gjøre?

– Det vet jeg ikke. Pipekonsert er det alltid.

Rådvill Skjelbred

Det var en rådvill Per Ciljan Skjelbred, som måtte gå av med skade, som møtte pressen.

– De var gode i dag. Vi var dårlige. Det finnes ingen gode svar på hvorfor. Nå er det mye følelser og frustrasjon. Vi må bare se ut som et lag og vinne kamper igjen, sa Skjelbred som ikke ville snakke om stivheten i leggen som stoppet ham på Åråsen.

Rosenborg møter Haugesund hjemme onsdag.