Frp-lederen trekker seg i Pride-protest

– Jeg opplever at Fremskrittspartiet, som er et liberalistisk parti, sliter med å være liberale. Jeg opplever at LHBT-personer ikke blir møtt med den respekten de bør bli møtt med.

Det sier Roar Wesche Juul, som har vært leder i Asker Frp i et og et halvt år. Juul er åpen homofil og sier at han aldri har opplevd noen problemer rundt sin legning. Men den siste tiden har det oppstått store diskusjoner i sosiale medier innad i partiet, hvor blant annet den nye flaggloven har vært tema, ifølge Juul. Den nye loven ble vedtatt i Stortinget i slutten av mai, og åpnet for å heise regnbueflagget på offentlige flaggstenger under lokale arrangementer.

– Det er ganske skremmende når man leser kommentarfelt, hvor langt enkelte personer går, og med fullt navn. Så er det mange i mitt parti som mener at dette er et krenkelseshysteri og at man blir krenket for alt mulig. Men jeg synes at med de grove utsagnene som folk tillater seg å komme med, da kan man ikke bli noe annet enn det, sier Juul.

I tillegg stusser han over at det i det hele tatt ble diskutert om man skulle ta avstand fra diskriminering på bakgrunn av legning på partiet sitt landsmøte i mai.

Det var Budstikka som omtalte saken først.

– Legger ting i en skuff

Han reagerer også på tilbakemeldingene han har fått fra partikolleger når han har forsøkt å ta et oppgjør med debatten og holdningene.

– Når jeg har diskutert dette med partikolleger, har jeg fått en klar tilbakemelding på at dette er ting som tilhører det som er ytringsfriheten, og at man må tåle at dette blir diskutert i det offentlige rom, sier Juul.

Den avgåtte lokallagslederen mener at LHBT-personer ikke får nok respekt i Fremskrittspartiet. Her sammen med samboeren Bengt Erik Frantzen. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

– Derfor har jeg etter nøye vurderinger funnet ut at jeg ikke kan stå inne for å være leder i et lokalt parti her i Asker inn mot valget, når jeg mener at den liberalistiske grunntanken for frihet og individet og for LHBT-mennesker ikke er til stede, sier han.

Juul føler at partiet har gått i feil retning i diskusjonen rundt LHBT-personer sine rettigheter, og at negative holdninger mot LHBT-miljøet ikke har blitt tatt tak i.

– Jeg opplever at det er mange dyktige politikere i Frp som er ordentlig liberale, og vi har gode verdier. Vi har et kjempegodt partiprogram, og det burde være null problem å ta tak i dette på et høyere nivå. Men jeg opplever at dette er ting som man legger i en skuff og at det kan være ubehagelig å diskutere det, fordi man har medlemmer i partiet som har et annet syn.

– Tar sterk avstand fra forskjellsbehandling

Ingen sentralt i Fremskrittspartiet sin ledelse hadde mulighet til å stille til intervju med TV 2 fredag, men nestleder Terje Søviknes skriver i en tekstmelding at han synes det er trist at Juul trekker seg som leder i Asker Frp. Han understreker at partiet tar avstand fra forskjellsbehandling av mennesker.

– Frp er et liberalistisk folkeparti, og senest på landsmøtet i mai ble følgende vedtatt: Vi tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn, religion, legning eller etnisk opprinnelse, og vi vil verne om de rettighetene som Grunnloven legger opp til, som eiendomsrett, næringsfrihet, den personlige frihet, ytringsfrihet, trosfrihet og organisasjonsfrihet.

– I Frp er det selvsagt rom for alle som støtter partiets program, og vi tar selvsagt også sterk avstand fra all hets knyttet til homofile og lesbiske. Frihet for enkeltmennesket har alltid stått sentralt i Frp - og uansett er kjærligheten større enn alt, avslutter Søviknes.