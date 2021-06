Her er en norsk rytter som håper å vinne på Tourens åpningsdag

Mens de tre norske herrerytterne som skal i aksjon i Tour de France lørdag ikke har noen store ambisjoner på egne vegne, er situasjonen en helt annen for Aalerud.

Hun har i hele år kjørt hjelperytter for den nederlandske stjernesyklisten. Men Van Vleuten har meldt forfall til La Course - som sendes på TV 2 Sport 2 og Play lørdag morgen kl 0810. Det gir 26-åringen fra Vestby en sjelden mulighet for å kjøre for sine egne sjanser.

Den har hun tenkt til å benytte.

Vil leke med favorittene

La Course har samme arrangør som Tour de France, har start og mål i den samme løypen som herrene skal gjennom senere samme dag, og samler noen av de beste kvinnerytterne i verden.

De 107 km fra Brest til Landerneau avsluttes med en tøff stigning på 3 km opp til Côte de la Fosse aux Loups. Der håper klatresterke Aalerud å sette inn støtet.

– Vi har et sterkt lag her og har ikke diskutert taktikk ennå. Men det ligger an til at jeg får sjansen sammen med Sheyla Gutierrez. Jeg håper å være med på leken med de største favorittene og ønsker å kjøre for en topplassering, sier Aalerud til TV 2.

Den nybakte temponorgesmesteren har hatt en oppløftende sesong. Selv om hun var hjelperytter for Van Vleuten i Vuelta a Burgos i slutten av mai, kjørte hun likevel inn til en imponerende 5. plass i sammendraget. Den selvtilliten tar hun med seg inn i La Course, selv om giroen senere i sommer er det store målet før OL.

– På en god dag så er jeg en outsider. Avslutningen passer meg godt. Men i og med det flater ut på toppen så er det andre som er sterkere enn meg mot slutten, så jeg må nok gjøre noe tidligere. Jeg håper det blir kjørt hardt gjennom hele dagen, jo tøffere det er, jo bedre passer det meg, forteller hun.

I fellesstarten av NM, som ble vunnet av Vita Heine, ble hun bare nr 12. Men hun var likevel den sterkeste gjennom dagen. Aalerud lå mye i front, tauet på feltet, men hadde ikke krefter igjen mot slutten da det hele skulle avgjøres.

Nå har hun sluppet seg litt ned den siste uka og skal ha friske bein i La Course. Der mener hun at Marianne Vos (Jumbo Visma) og vårens åpenbaring Demi Vollering - som sykler for råsterke SD Worx - er de største favorittene.

– De har en sterkere avslutning enn meg, så jeg må gå tidligere enn de gjør. De har et ekstra kick som jeg ikke har. Jeg kan derfor ikke vente. Hvis jeg venter på at de slår til, så er jeg slått ut.

Kritisk til arrangøren

Dette er den åttende utgaven av La Course, men sannsynligvis den siste. Neste år skal ASO arrangere et eget Tour de France for kvinnene, noe som vil være mer prestisjefylt enn La Course - som Aalerud kaller et showritt.

– Jeg prioriterer ikke dette rittet så høyt, men fokuserer mer på giroen. La Course er mer et oppvarmingsritt for guttene som kommer senere. Det blir litt annerledes når vi får et eget Tour de France. Da blir dette et ordentlig ritt. Nå er det 2,5 time og så er vi ferdig.

Hun føler at ASO mest av alt arrangerer La Course for å gi seg selv god samvittighet overfor de kvinnelige syklistene.

– Egentlig skulle vi hatt vårt eget Tour de France allerede i år, men det ble utsatt på grunn av at det krasjet med OL. Tidligere har jeg ikke følt at de har ønsket å lage et skikkelig ritt for oss, men neste år blir det annerledes. Dette vil gi oss en stor arena og en like høy status. Det er kult at vi også får et klatreshow og at vi får kjøre noen av de kjente og kule stigningen som de byr herrene på. Jeg vil til Alpene og Pyrineene og håper at de ikke undervurderer oss med altfor lette løyper, sier hun.

Aalerud tok en økt på rulla på hotellet dagen før La Course og har derfor ikke fått testet avslutningen. TV 2s sykkelekspert Thea Thorsen - som skal kommentere rittet - håper at vi får se Movistar-rytteren på sitt beste i La Course.

– Hun har hatt en god sesong og viste i NM at hun er i slag. Selv om hun ikke fikk uttelling på fellesstarten så var hun en av de sterkeste, hvis ikke den sterkeste, i feltet. Utfordringen til Katrine er at hun er vant til å kjøre hjelperytter. Dette er et at de første rittene der det er hun som skal prestere for Movistar. Katrine må derfor snu hodet og være klar, og gå til på riktig tidspunkt. Men det er mange sterke navn på startstreken og en topp-10-plassering vil være sterkt, selv om jeg vet at hun sikter høyere, sier Thorsen.