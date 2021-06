George Floyds drapsmann dømt til 22,5 års fengsel

Saken oppdateres.

25. mai 2020 ble politimannen Derek Chauvin filmet, mens han hadde kneet på nakken til George Floyd. Samtidig ropte George Floyd «I can't breathe».

Videoen utløste flere demonstrasjoner mot rasisme og politivold, både i USA og i store deler av verden.

20. april ble Chauvin funnet skyldig i alle tiltalepunkter mot han. Det er det mest alvorlige punktet, forsettlig drap, Chauvin fikk sin straff for fredag.

Dommeren Peter Cahill, presenterte straffeutmålingen fredag. Derek Chauvin ble dømt til 22,5 års fengsel.

Straffen er mildere enn påtalemyndigheten, og de nærmeste ønsket.

– Hva gikk gjennom hodet ditt?

Flere familiemedlemmer av George Floyd snakket under rettsmøtet før straffeutmålingen.

Datteren til Floyd, Gianna Floyd, var med i rettsmøtet via en mobil.

– Faren min hjalp meg alltid å pusse tennene mine før leggetid. Jeg savner han, og jeg elsker han.

George Floyd sin bror, Terrence Floyd, slet med å holde tårene tilbake.

– Jeg vil vite hva som gikk gjennom hodet til drapsmannen mens dette skjedde. Når broren min skrek at han ikke kunne puste, hvorfor gikk du ikke opp?

Terrence Floyd sa at han ønsket maksimum straff for Chauvin.

– Vi er ferdig med å se en klapp på hånden. Vi ønsker en skikkelig straff.

Fire argumenter for streng straff

Det var mye spenning knyttet til hvor stor straff Chauvin ville få.

Påtalemyndighetene hadde på forhånd bedt om minst 30 års forvaring ifølge Washington Post.

Påtalemyndighetene viste til fire faktorer som argumenter for den strenge straffen:

Chauvin misbrukte sin autoritetsposisjon. Han behandlet Floyd med særlig grusomhet. Han begikk forbrytelsen som en del av en gruppe med tre andre offiserer. Og han begikk drapet foran barn.

Maksimum straff for forsettlig drap i Minnesota er 40 år. Retningslinjene til Minnesota tilsier en straff på 11 til 12 år for forsettlig drap, dersom personen ikke har begått kriminelle handlinger tidligere.

– Dette er ikke et typisk forsettlig drap. Dette er mer alvorlig enn retningslinjene er laget for, sa aktor Matthew Frank, under rettsmøte fredag.

– Et vanlig forsettlig drap inneholder ikke slikt misbruk og slik grusomhet som dette drapet.

Dommer Peter Cahill har tidligere uttalt at det ligger skjerpende omstendigheter bak drapet, noe som åpner opp for at Chauvin kan bli dømt til mer enn hva retningslinjene tilser.

– Dømmer også meg

Også moren til Chauvin, Carolyn Pawlenty, snakket også under rettsmøtet.

– Verden har fått det til å se ut som sønnen min er voldelig og rasistisk. Verden kommer aldri til å få vite hvor snill og kjærlig han er. Når dere dømmer han, så dømmer dere også meg.

Derek Chauvin pratet også kort før straffeutmålingen kom. Han ønsket kondolanser til familien.

Tidligere fredag morgen ble Chauvins anmodning om en ny rettsak avvist av dommer Cahill.