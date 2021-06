Gustav (42) skal bestige ti fjell på ett døgn for kona

For halvannet år siden fikk Elin Magnussen (41) påvist kreft. I tiden etter har hun kjempet mot kreften og blitt brutt ned av behandlingen. Nå legger mannen Gustav ut på flere toppturer for å kjenne på utmattelse, mentale utfordringer og opp- og nedturer, i solidaritet for kona si.

– Det er jo egentlig galskap.

Det sier Gustav Rogstad til TV 2, kun timer før han skal ut på tur. En tur han selv sier ikke er for Gud og hvermannn.

Klokken 00:00, natt til lørdag, starter han å bestige den første av ti fjelltopper i Rondane. Gustav regner med at han og de andre som blir med vil bruke rundt 20 timer.

– Hvor fikk du den ideen fra?

– Jeg har alltid hatt lyst til å prøve, men så har det ikke blitt noe av. Derfor synes jeg dette er en fin mulighet for å slite meg fullstendig ut i solidaritet for kona mi. Hun har vært gjennom en vanvittig kamp, så nå vil jeg hedre henne for det, sier han.

Fikk påvist kreft

For halvannet år siden fikk Elin Rogstad den slående beskjeden.

Hun har fått kreft.

Det startet med at Elin over en lengre periode var helt utmattet og var tom for energi. Etter en måned med energitap begynte hun å få smerter i lysken.

HVERDAGEN: I romjulen 2020 ble cellegift den nye hverdagen for Elin. Foto: Privat

Smertene ga seg ikke. Hun oppsøkte derfor lege, og fikk stadfestet kreft i desember 2020. Familien var i sjokk. Hun fikk påvist kreftdiagnosen sarkom.

Hovedtumoren satt i hofta og bekkenet, og det var fare for spredning til lunger, rygg og lår.

I løpet av desember måtte Elin gjennom ti strålebehandlinger i ryggen. 3. juledag fikk hun sin første cellegiftkur, som varte i 18 uker.

– Like før hun var ferdig med cellegiften, ble det tatt en CT som viste veldig gode resultater fra behandlingen. Så da ble hun operert på Radiumhospitalet den 18. mai, sier Gustav.

– Det har gått slag i slag for Elin. Det har vært en kraftig kur – men samtidig har det ikke vært noe annet alternativ enn å fullføre. Vi har bare måttet klore oss fast i alt håp underveis, legger han til.

Bestiger ti fjelltopper

Elin er nå hjemme med familien i Orkanger, og er på bedringens vei. Hun har fremdeles spredning i bekkenet, men hovedtumoren er fjernet sammen med spredningen i ryggen, låret og lungene.

FAMILIE: Gustav og Elin sammen med sønnene Jonathan og Jacob. Foto: Privat

Nå lærer hun seg å gå igjen, etter at hun har fått operert inn en ny protese i hofta.

– Det har vært veldig tøft, og det er ikke bare gode dager etter en sånn behandling heller. Det har vært viktig for oss å dele hvordan det er å gå igjennom kreftbehandling, på godt og vondt, sier Elin.

Hun er stolt over mannen sin som ønsker å kjenne på hvordan det er at kroppen er helt nedbrutt.

– Jeg synes det er på grensen til galskap, men samtidig er det veldig flott. Det er kult at han gjør det, sier hun.

Elin og Gustav har siden april startet en innsamling som de ønsker å gi videre til Kreftforeningen. Totalt har de samlet inn over 260.000 kroner, i navnet de kaller Hokus Pokus Kreft i Fokus.

– Jeg blir helt forbauset over hvor mye folk engasjerer seg. Det er veldig rørende, sier Elin.

Skal juble hjemmefra

Gustav sier at han har vært aktiv i lang tid, og at han føler seg godt forberedt til turen han nå skal begi seg ut på.

Elin sier det har vært høyt trykk med mye trening, og at hun er glad det snart er over.

– Jeg tror faktisk de er litt nervøse, sier hun og ler.

Selv får hun ikke vært med til målstreken og tatt imot mannen sin. Helgen vil gå til å lade batteriene.

– Det er litt sårt, men helsa strekker ikke alltid til når man vil. Jeg skal juble hjemmefra, sier hun og ler.

Løypen han og de andre skal gå strekker seg over nesten 20 mil og 4700 høydemeter. Ikke mindre enn ti fjelltopper skal de bestige.

– Dette er ingen ny greie, men det er en ganske ekstrem tur. Vi har 20 timer som et holdepunkt, så får vi se hvordan det går underveis, sier Gustav.

Vil hedre kona

Han er forberedt på at turen kan by på flere utfordringer.

– Som tidligere forsvarsmann så har jeg vært i kjelleren før. Det er helt forferdelig, men det går jo over. Man lærer utrolig mye av de opplevelsene. Og så tenker jeg at dette kan være en fin sammenlikning med den kreftkampen Elin har hatt - med å kjenne på både opp- og nedturer.

– Hva pakker man i sekken til en sånn tur?

– Sjokolade, energidrikke, og nøtter. Og så har vi med oss både gnagsårplaster og førstehjelpsutstyr, sier han.