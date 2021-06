Norsk zoolog betviler kinesisk menneskeart-funn

– Denne skallen er helt fantastisk. Det er ekstremt sjeldent at så gamle hodeskaller er i så god kvalitet.

Det sier Zoolog Torfinn Ørmen etter å ha lest om funnet, som blir omtalt som «Dragemennesket».

Hodeskallen ble oppdaget i den kinesiske byen Harbin. Den er over 146.000 år gammel. 23 centimeter lang, og 15 centimeter bred.

– Dette er en av de største menneskeskallene som noensinne er funnet. Dette har vært en stor og høy mann.

FORENKLET: Zoolog Torfinn Ørmen mener kineserne forenkler funnet ved å omtale det som en helt ny art. Foto: Helge Hansen

Svak sammenligning

Forskere tror nå at skallen stammer fra en art som er nærmere beslektet mennesket enn neandertalerne.

I så fall kan historien om menneskeartens utvikling bli omskrevet.

Arten blir kalt for Homo longi.

Ørmen er derimot skeptisk til å kalle oppdagelsen for en egen art allerede.

– Forskningsartikkelen med beskrivelsen er bare på to sider, og bildene er ikke spesielt detaljrike. Jeg savner en del opplysninger her.

Ørmen forteller at selv om oppdagelsen er fantastisk, så mangler den noen viktige deler. Blant annet underkjeven, som hadde gjort det enda enklere å sammenligne funnene med tidligere oppdagelser.

– Slik det er nå så er sammenligningen for svak. Spør du meg så er det alt for tidlig å konkludere med at dette er en egen art.

NY ART: Illustrasjon over hvordan Homo Longi kan ha sett ut. Foto: Chuang Zhao

Skjer for ofte

Ørmen forteller at en mulighet kan være at skallen stammer fra denisovanerne som er funnet i Altajfjellene.

– Skallen kan minne litt om hvordan denisovanerne må ha sett ut. Men ut fra DNA vet vi at denisovanerne var nærmere beslektet med neandertalerne enn med nålevende mennesker, så det kan sitte langt inne å innrømme at det er det som er tilfellet.

Forskerne mener det er flere trekke med hodeskallen, som man ikke kan finne igjen i andre menneskearter. Ørmen mener det er for tynne argumenter for at hodeskallen er en egen art.

– Skjer det ofte at forskere konkluderer med at oppdagelser er nye arter på litt for tynt grunnlag?

– Det skjer ikke veldig ofte, men det skjer for ofte.

STOR: Dragemannen skal ha vært en stor og høy mann. Foto: Chuang Zhao

Skjelettleting

Ørmen gleder seg likevel til å følge veien videre.

– Det kan jo absolutt hende at de har rett! Og skallen er som sagt kjempeflott, så jeg gleder meg til å følge den faglige diskusjonen.

Dersom forskerne har rett, så betyr det at flere andre bra bevarte skaller som er funnet i Kina, ikke er denisovanere.

Håpet er at det skal være mulig å finne resten av skjelettet.

– Det viktigste nå er å prøve å hente ut proteiner fra tannbeinet, og DNA. Forhåpentligvis leter de også etter lignende funn. Når skallen er så intakt, så burde det være mulig å finne resten av skjelettet her.

Ørmen understreker derimot at det har blitt gjort mye i Harbin siden skallen ble oppdaget.

Skjult i 80 år

Selve hodeskallen skal ha blitt oppdaget i 1933.

En kinesisk arbeider ønsket å gjemme oppdagelsen. På denne tiden var området kontrollert av Japan, og arbeideren ønsker ikke at japanerne skulle få kloa i funnet.

Kineseren skal ha fortalt familien om hodeskallen i 2018, samme år som han døde. Forskerne skriver at holdt oppdagelsen hemmelig i flere år, fordi han var flau over å ha jobbet for japanerne.

Hodeskallen var gravd ned ved en brønn. Da familien fant hodeskallen donerte den til det Kinesiske Geovitenskapelige Universitet.