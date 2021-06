Skiskytterforbundet frikjenner krets etter varslingssak

Norges Skiskytterforbund frikjenner en skiskytterkrets, som var anklaget for inhabilitet i utbetaling av pengestøtte. Forbundet sentralt vil gjøre endringer.

Forbundet viser i en pressemelding til at advokatfirmaet Kleven & Kristensen har behandlet varslingssaken mot Oppland skiskytterkrets. Det ble varslet om inhabilitet i utbetaling av støtte til et privatlag i kretsen.

Konklusjonen er at kretsen har fordelt støtten i henhold til vilkårene, at det ikke var inhabilitet og at pengene er blitt brukt på det som var meningen med støtten.

Samtidig mener granskerne at Norges Skiskytterforbund burde ha gitt klarere føringer for særkretsenes fordeling av midler, og ha hatt bedre prosedyrer for godkjenning av team-avtaler.

Skiskytterpresident Arne Horten varsler at forbundet vil jobbe med dette.

– Vi mener at saken har blitt grundig gjennomgått i løpet av prosessen og at nødvendige fakta har kommet på bordet, sier Horten.

