Drepte kona med kniv og øks – ber om frifinnelse

Påtalemyndigheten ber om 13 år og 6 måneders fengsel for mannen i 80-årene som drepte kona si med kjøttøks og samekniv i august i fjor. Forsvareren mener han skal frifinnes.

Denne uka har den godt voksne drapsmannen forklart seg om det som skjedde hjemme hos ham og kona i Moss 18. august i fjor.

Han husker dagen som helt alminnelig frem til alt, av uforklarlige årsaker, svartnet for ham. Deretter våknet han, ifølge egen forklaring, i en blodpøl ved siden av sin døde kone.

Obduksjonen viser at hun ble stukket og slått mer enn 60 ganger i hodet og overkroppen med en samekniv og en kjøttøks som politiet fant på stedet.

– Blitt gæren

I retten ble nødanropet fra mannen til politiet spilt av.

– Det har rabla helt for meg. Kona mi ligger på gulvet og har masse blod rundt seg. Det er et helvete uten like. Jeg tror jeg har blitt gæren, sa mannen i nødsamtalen.

STARTFASEN: Innsatsleder Anders Strømsæther var blant dem som rykket ut til åstedet. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Fredag ble rettssaken mot mannen avsluttet, og statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten har lagt ned påstand om 13 år og 6 måneder i fengsel.

Normalstraffen for drap er 12 år, men brutaliteten i drapet gjør at Wennersten mener han skal straffes strengere.

Tidlig i etterforskningen ble mannen observert av rettsoppnevnte sakkyndige, som konkluderte med at han var tilregnelig både på drapstidspunktet og i tiden etterpå. De finner ingen medisinsk forklaring på at han ikke husker drapet.

Ber om frifinnelse

Mannens forsvarer, advokat Sille Heidar, er uenig i konklusjonen. Hun mener at han umulig kan ha visst hva han gjorde, og at han derfor ikke har skyldevne.

– Derfor har jeg primært bedt om at han frifinnes, subsidiært bedt om at han anses på mildeste måte, sier Heidar til TV 2.

– Hva skjer om retten er enig og han blir frifunnet?

– Da blir han frifunnet.

– Og kan flytte rett hjem?

– Ja, i prinsippet kan han det.

Skulle retten være enig med forsvareren i at mannen ikke har skyldevne, vil påtalemyndigheten ha mulighet til å anke dommen.

Da kan de samtidig be om at mannen overføres til tvungent psykisk helsevern. TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra statsadvokaten.