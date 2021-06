Derfor fikk hun Erna Solberg til å synge for døde Sissi (14)

Sydney og Savannah Svebakk-Bøhn vil ikke at storesøster Sissi skal bli glemt. Hun ble bare 14 år og var det yngste terrorofferet på Utøya.

Søstrene holder hverandre i hendene og rusler småspente rundt i Slottsparken. Sydney var bare 17 måneder da Sissi, eller Sharidyn som hun egentlig het, ble drept. Minnene om storesøster Sissi er det Savannah og foreldrene som har fortalt henne.

ENGASJERT: Snill og med masse medfølelse for andre. Ord lillesøstrene bruker om Sissi, som ble drept på Utøya.

– Hun hadde veldig medfølelse for andre, og hun hjalp dem som ikke hadde det bra. Hvis hun levde nå hadde hun vært en helt fantastisk storesøster til meg og Savannah. Da ville vi vært bestevenner, sier Sydney (11).

Savannah (17) har egne minner om Sissi. Hun var sju år da storesøsteren ble det yngste terrorofferet den 22.juli 2011. Full av forventninger var Sissi på sin aller første AUF-leir.

– Hun var akkurat sånn som jeg vil være for lillesøstra mi. Hun var utrolig engasjert og snill på så mange måter, sier Savannah.

Savannah og Sydney Svebakk-Bøhn er spent før et helt spesielt møte.

– Det er like vanskelig

Det er en spesiell dag for Drammens-familien. Om noen uker skal ti-års-dagen for terrorangrepet markeres. For familien er savnet av Sissi fortsatt uendelig stort.

– Det er like vanskelig. Det er vel mer at man må prøve å lære seg og leve med det, sånn føler jeg det. Det er tøft og gråten sitter veldig nært, sier pappa Odd Roger Bøhn.

SØSTRENE: Savannah, Sissi og Sydney før storesøsteren ble drept på Utøya.

Mamma Vanessa Svebakk sier savnet og sorgen oppleves ekstra sterkt i disse ukene før minnemarkeringen, både for dem og andre etterlatte.

– Vi ser at mange allerede har begynt å dele bilder av den de mista, og jeg kan ikke se noen bedre måte å hedre de som ikke er her lenger.

#VIMINNERDEM: Sydney og Savannah har satt igang et minneprosjekt for storesøsteren og de andre terrorofrene.

Hun er stolt av jentene sine, som har satt i gang et eget minneprosjekt for Sissi og de andre ofrene. Det er derfor de nå rusler rundt i sola bare noen meter fra boligen til statsminister Erna Solberg.

– Syng for Sissi

Sydney finner fram brevet hun skrev til statsministeren og leser:

«Du trenger ikke gjøre noe mer enn å synge første vers av Barn av regnbuen på opptak, og legge det ut på sosiale medier med hashtaggen #ViMinnerDem. Og oppfordre alle du kjenner til å gjøre det samme.»

HJEM TIL ERNA: Familien Svebakk-Bøhn på vei hjem til statsministeren. Mamma Vanessa Svebakk, Savannah og Sydney og pappa Odd Roger Bøhn.

Snart dumpet et svar fra statsministeren ned i postkassa, sammen med en invitasjon.

Foreldrene sier det var Sydneys idé å bruke sangen for å minnes ofrene. Den ble et symbol etter 22. juli, som en protest mot terroristens tankegods. Året etter terrorangrepet sang Lillebjørn Nilsen og 40 000 mennesker sangen i kor på Youngstorget i Oslo.

De fire rusler hånd i hånd opp til statsministerboligen. Etter noen minutters ventetid er statsministeren på plass. Som etterlatte opplever familien ofte at ofrene kommer litt i bakgrunnen, når det handler om 22.juli. Det snakkes mye om terroristen, ideologi eller politikk. Jentene har forberedt seg godt til møtet.

Sydney forteller statsministeren at hun synes det er en fin tanke at noen kan synge for Sissi.

MÅ IKKE GLEMME: Statsminister Erna Solberg engasjerer seg i minneprosjektet til Sydney og Savannah.

– Uansett hvordan jeg vrir på hvordan jeg omtaler hva som skjedde Sissi, er den vonde sannheten at Sissi ble skutt og drept.

Både søstrene og mamma holder foredrag om 22. juli. Savannah forteller at hun savner god opplæring om terrorangrepet i skolen.

– Det gjør meg trist at ungdommene i dag vet nesten ingenting om ofrene etter 22. juli. De fleste har ikke egne minner om 22. juli, det de vet er basert på filmer, hvis de i det hele tatt har sett filmene.

Erna Solberg får et smykke fra New Zealand hvor mamma Vanessa har røtter. Smykket er inspirert av et blad, som bare finnes i landet og symboliserer nytt liv.

NEW ZEALAND: Statsministeren fikk et smykke fra landet hvor familien har røtter og har bodd i flere år.

Statsministeren stiller opp for minneprosjektet og synger første vers av Barn av regnbuen.

Solberg er enig i at ofrene ikke må glemmes.

– Vi skal ha fokus på ideologien, hva som skjedde og beredskap. Men det er viktig å ikke glemme at det var 77 mennesker som skulle bidratt fremover. Mange av dem veldig unge.

Statsministeren deler klippet på Instagram og oppfordrer andre til å gjøre det samme. Raskt får posten over 4000 likes.

DREPT: Sharidyn Svebakk-Bøhn ble bare 14 år gammel.

Etter møtet er både Sydney og Savannah fornøyd.

– Det var veldig fint å synge med henne, sier Sydney.

Hun har sendt en oppfordring til både Kongehuset og statsledere, om å delta i #ViMinnerDem. Savannah har skrevet om prosjektet på bloggen sin, som har over 32 000 følgere. Håpet er at mange skal følge oppfordringen om å dele under emneknaggen de har laget.

Sissi og de andre ofrene skal ikke glemmes.



Se videoklippet hvor Erna Solberg og Sydney synger sammen: