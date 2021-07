Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Verkstedet mente jeg måtte bytte alle fire dekkene mine ettersom jeg har helårsdekk (piggfrie vinterdekk), selv om det var ca. 2,5 mm igjen av mønsteret.

Dette begrunnet de med at vinterdekk har krav om 3 mm. mønster selv om det brukes på sommeren. Er dette riktig – og noe du kan si noe om?

På forhånd takk. Mvh. Stig

Benny svarer:

Hei Stig – og takk for spørsmålet fra deg! Dette er en problemstilling som ganske ofte dukker opp i denne spalten, i noe ulike varianter.

Dette kan jeg så absolutt både si og mene noe om.

Minstekravet til mønsterdybde på dekk som brukes om sommeren er 1,6 millimeter. Slik sett mener jeg du er innafor her. Men når det er sagt – jeg synes absolutt ikke det er noe god ide «å kjøre ut siste rest» av vinterdekkene på sommeren. Vinterdekk har en helt annen gummiblanding enn dekk som er laget for sommerbruk. Når asfalten tørker opp og varmen kommer, er ikke det å skifte til sommerdekk et salgstriks fra dekkprodusentene. Det er noe vi gjør vi det for vår egen og medtrafikanters sikkerhet.

Har du 2,5 millimeter igjen, mener jeg at dekkene dine er uslitt og at du bør kjøpe nye. Da i form av sommerdekk. Selv om det ikke er forbudt med piggfrie dekk om sommeren.

Du nevner også dette med helårsdekk. Til det kan jeg si følgende. Glem det. Piggfrie vinterdekk er IKKE helårsdekk. det er vinterdekk og skal brukes deretter.

Det finnes riktignok noe som selges som helårsdekk som er merket med M & S, som står for mud and snow. Altså gjørme og snø. Min erfaring er at disse dekkene er dårlig egnet både på sommer- og vinterstid.

Jeg tror jeg vil forklare det på følgende måte: Vi bruker ikke høye vintersko om sommeren – og bruker ikke sandaler om vinteren. Jo, det finnes noen halvhøye alternativer, men de er for varme om sommeren, og for kalde og for glatte om vinteren. På samme måte er det med de såkalte helårsdekkene. De bør man styre unna.

Mitt råd er altså å kjøpe sommerdekk. Det koster litt ,med det er verdt det. Dekkene er blant det mest sikkerhetskritiske du har på bilen din.

Håper dette var oppklarende. Ønsker deg og bilen en god sommer og kjør pent inntil du får deg nye dekk!

Velkommen – og lykke til!

